AOSB'de Sürdürülebilirlik ve Dayanışma Temalı Sektör Buluşması

A Osb Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölgede geniş bir hizmet yelpazesi sunduklarını, TSE onaylı karbon emisyon yazılımının Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını da belirterek, "Bu yazılım sanayicimizin sürdürülebilir üretim yolculuğunda en önemli araçlardan biri olacak" dedi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu, "Sektör Buluşmaları" kapsamında bu kez makine ve metal sektörlerinde faaliyet gösteren sanayicilerle bir araya geldi.A Osb Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve M. Nedim Büyüknacar ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, makine ve metal sektörlerinin temsilcileri katıldı.

"Dayanışma ve iş birliği, sektörlerimizin gücünü artırıyor"

A Osb Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, A Osb'nin sunduğu hizmetlerle yalnızca üretim ve istihdam değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve sosyal yaşam açısından da fark oluşturma çabasında olduklarını söyledi. Başkan Sütcü, "Bölgemizde atık su arıtma tesislerinden enerji yatırımlarına, eğitim kurumlarımızdan sağlık hizmetlerine kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Sanayicimizin her alanda yanında olmayı temel ilke edindik. Bugün 41 binin üzerinde istihdam ve 1,8 milyar dolarlık ihracat hacmimizle Türkiye ekonomisine güç katıyoruz. Bununla yetinmiyor, çevreye duyarlı projelerle, inovasyon ve Ar-Ge'ye destek veren uygulamalarla geleceğe yatırım yapıyoruz" şekline konuştu.

Sektör buluşmalarının önemine değinen Sütcü, "Bu toplantılar sadece bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda sektörler arasında dayanışma ve iş birliği kültürünü güçlendiren çok değerli buluşmalardır. Sanayicilerimizin görüş ve taleplerini doğrudan dinlemek, ortak akılla yol almak bizler için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

A Osb'nin yeşil OSB hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını da belirten Sütcü, "TSE onaylı karbon emisyon yazılımımız, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Bu yazılım sanayicimizin sürdürülebilir üretim yolculuğunda en önemli araçlardan biri olacak" diye konuştu.

"Yeni yatırımlarımız sanayicimize güç katıyor"

Toplantıda Bölge Müdürü Ersin Akpınar da kapsamlı bir sunum gerçekleştirerek, AOSB'nin 2 bin 227 hektarlık büyüklüğüyle Türkiye'nin en güçlü sanayi bölgelerinden biri olduğunu vurguladı. Akpınar "Doluluk oranımız yüzde 99'a ulaştı. 477 faal firmamız, 41 bin 865 çalışanımız ve 27 yabancı sermayeli firmamızla güçlü bir üretim ekosistemine sahibiz"ifadelerini kullandı.

Sunumunda, tamamlanan projelere de değinen Akpınar, AOSB Semt Polikliniği, AOSB Anaokulu, Güneş Enerji Santrali yatırımları, yeni arıtma tesisi ve ilave alan altyapı çalışmalarının sanayicilere büyük kolaylık sağladığını kaydetti.

Akpınar ayrıca, eğitime yönelik yatırımların da sanayicilerin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikakt çekerek "AOSB Meslek Yüksekokulu ve Özel Teknoloji Koleji ile nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sunuyoruz. AOSB Anaokulu ile de kadın istihdamını desteklemekten ayrıca gurur duyuyoruz"diyerek sözlerini tamamladı.

Samimi bir sohbet ve istişare ortamında gerçekleşen toplantıda, sanayicilerin soruları da yanıtlandı. Katılımcılar, bu tür buluşmaların kendileri için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, hem sektörler arası iş birliğine hem de AOSB'nin sunduğu hizmetlere dair faydalı bilgi edinmenin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. - ADANA