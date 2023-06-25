Antigua & Barbuda pasaportuna sahip Türk iş adamları Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat edebilecek

İSTANBUL - Antigua & Barbuda Vatandaşlık Programı Başkanı Jeff Hadid'in İstanbul'a gelişi çerçevesinde Beylerbeyi Sezen Hanım Yalısı'nda düzenlenen Karayipler gecesine katıldı. Jeff Hadid, Antigua & Barbuda pasaportuna sahip olacak Türk iş adamlarının Avrupa Birliği ülkeleri Kanada ve İngiltere'ye vizesiz seyahat edeceklerini belirtti.

Antigua & Barbuda Vatandaşlık Programı'nın Türkiye temsilcisi olan Manhattan Global'in ev sahipliği ve davetinde Beylerbeyi Sezen Hanım Yalısı'nda etkinlik gerçekleştirildi. Son dönemde Türk iş adamlarının yaşadığı vize sorunlarının çözümüne odaklı gerçekleştirilen temaslar sonrası Türkiye'ye gelen Jeff Hadid, Antigua & Barbuda pasaportuna sahip olacak Türk iş adamlarının Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat edeceklerini, vize sorununu çözebileceklerini belirtti. Manhattan Global kurucu ortağı Avukat Şekip Hardal'ın Türkiye'ye daveti üzerine gerçekleştirilen etkinliğe Karayipler ilhamlı kıyafetlerle katılan davetliler renkli görüntü oluştururken Karayipler'den gelen misafirler düzenlenen geceye yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen geceye katılan misafirler ikramlar eşliğinde boğaz manzarasında keyifli bir akşam geçirdi.

"Türk iş adamları yatırım ve ticaretleri anlamında çok ciddi destek sağlayacağımızı düşünüyoruz"

Düzenlenen gecede konuşan Manhattan Global kurucu ortağı Avukat Şekip Hardal, "Bu akşam Karayip Adaları'nın en güzel ülkesi Antigua & Barbuda'nın vatandaşlık ve yatırım konseyi başkanı Jeff Hadid'i misafir ediyoruz. Bu daveti yapmamızın sebebi son dönemde Türkiye'deki vize problemlerini iş adamlarını çok ciddi rahatsız etmesi. kendisini telefonla aradım ve davetimi kırmayarak Türkiye'ye gelmeyi kabul etti. Karayip konsepti ile kendisine hoş geldin diyoruz. Antigua & Barbuda adası dünyanın 160 ülkesine gidebilen bir pasaporta sahip. Bu nedenle Antigua & Barbuda pasaportunu Türk vatandaşlarına iş adamlarına bu kapıyı açacak bir davetle tanıtmak istedik. Şirketimiz Manhattan Global uzun süredir vatandaşlık ve oturum konusunda çalışmakta. Bu anlamda Türk iş adamları yatırım ve ticaretleri anlamında çok ciddi destek sağlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Düzenlenen gecede konuşan Antigua & Barbuda Vatandaşlık ve Yatırım Konseyi Başkan'ı Jeff Hadid, "Beni Türkiye'ye davet ettiği için Manhattan Global Kurucu Ortağı Avukat Şekip Hardal'a çok teşekkür ederim. Ülkenize gelme amacım Antigua & Barbuda'yı Türkiye'de tanıtmak ve Antigua & Barbuda pasaportunun ne kadar güçlü bir pasaport olduğunu Türk iş adamları ile tanıştırmaktır. Antigua & Barbuda Karayipler'de küçük bir ada ülkesi olup İngiliz ada ülkeleri topluluğuna üyedir. Antigua & Barbuda pasaportu yaklaşık 160 ülkeye vizesiz giriş imkanı vermekte. Bunların içerisinde Avrupa Birliği, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeler bulunmaktadır. İngiltere'ye 180 gün vizesiz giriş imkanı sağlamakta. Avrupa Birliği'ne 90 gün vizesiz giriş imkanı sağlamakta. ve Türk iş adamlarının ticaret ile ilgili vize sorunlarını ciddi anlamda çözme potansiyeline sahip. Bu anlamda Avukat Şekip Hardal ile birlikte bu toplantıları düzenledik ve bu akşam davetliler onuruna Karayip gecesi düzenledik" dedi.