Antalya Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk Sistemi Kurma Hedefinde

Antalya Ticaret Borsası (ATB), tarım ürünlerinin değerinde ticarete kazandırılması ve tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. ATB, Antalya ve çevresindeki illerin hububat ürünlerinin depolanması ve ticarete kazandırılması için lisanslı depoculuk sistemini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Antalya Ticaret Borsası, Hububat Lisanslı Deposu Ön Fizibilite Raporu'nu değerlendirmek üzere geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında konuşan ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya, 1990'lı yıllardan sonra örtü altı üretimiyle anılmaya başlasa da tarih boyunca hububat üretimi ve ticaretiyle öne çıkan bir şehir olduğunu belirtirken, bugün stratejik öneme sahip hububat ürünlerinin ekonomik değerini korumak ve artırmak amacıyla lisanslı depoculuğu gündeme aldıklarını söyledi. ATB 1. Meslek Komitesi'nden gelen talep doğrusunda Antalya Ticaret Borsası Hububat Lisanslı Deposu Ön Fizibilite Raporu'nu hazırladıklarını belirten Çandır, sektör paydaşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda Hububat Lisanslı Deposu'nu Antalya'ya kazandırmak istediklerini ifade etti.

"Ürün değerinde satılacak"

Lisanslı deponun hayata geçmesiyle birlikte, depolarda saklanan ürünlerin ATB'nin de ortağı olduğu Akdeniz ÜPAK ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) platformu üzerinden elektronik ortamda alıcı ve satıcılara sunulacağını belirten Çandır, "Çiftçimizin ürününü güvenle saklayabileceği, değerinde satabileceği ve teminat olarak gösterebileceği bir sistem kurmayı amaçlıyoruz. Yatırımın gerçekleşmesiyle, ürün kalitesi korunacak, kayıt dışı ekonomi önlenecek ve arz-talep dengesi daha sağlıklı bir zemine kavuşacaktır" diye konuştu.

"Stratejik bir altyapı yatırımı olacak"

Başkan Ali Çandır, lisanslı depo tesisinin kurulmasının stratejik bir altyapı yatırımı olacağını vurgularken, "Bu yatırım, Antalya'mızın yanı sıra Burdur ve Isparta'da da ekonomik potansiyelin önemli ölçüde artmasına katkı sağlayacaktır" dedi. Çandır, merkezi Korkuteli olmak üzere lisanslı depoyu bölge çiftçisinin ve tüccarın hizmetine sunmak istediklerini söyledi.

"Sektör destek veriyor"

Toplantıda, katılımcılara fizibilite raporu sunulurken, lisanslı depoculukla ilgili bilgi verildi. Toplantıda, Antalya ve çevre illerin hububat üretim kapasitesi, tarımsal ürün deseni ve mevcut depolama altyapısı, lisanslı depo yatırımı gerekliliği, yatırımın fizibilitesi ve potansiyel etkileri ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, ATB üyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Ziraat Bankası, BATEM, Akdeniz Üniversitesi, ilgili kurum temsilcileri ve sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, lisanslı depoculuğun Antalya'da hayata geçirilme potansiyeli değerlendirildi. - ANTALYA