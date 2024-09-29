Antalya'nın İbradı ilçesinde siyah incir hasadı tamamlandı

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü köyünde yetişen siyah incirde hasat dönemi tamamlandı. İncirler 5 boya ayrılarak kilosu 80-100 lira arasında alıcı buldu.

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü köyünde yetişen siyah incirde hasat dönemi tamamlandı. İncir hasadı yaklaşık 45 gün sürdü. Ürünlü köyünde bu yıl Bursa siyah incir ve yerli incir olmak üzere yaklaşık 50 ton incir hasadı yapıldı. İncir bahçesi sahiplerinden Şenol Yavuz, Ürünlü köyünde geçen yıla göre rekoltenin düşük olduğunu belirterek, "Bizim bahçelerimizin bu yıl budama mevsimiydi. İncir ağaçlarını sert budama yaptık. Onun için bu yıl geçen yıla göre yarı yarıya incir hasadı yaptık. Fakat incirlerimizin kalitesi çok daha güzel oldu. Önümüzdeki sezon çok iyi ürün alacağımız kanaatindeyim" dedi.

"Rekolte yarı yarıya azaldı"

İncir üreticisi Mesut Şanlı ise 2024 Bursa siyah incir hasadını tamamladıklarını söyledi. Hasadın yaklaşık 45 gün sürdüğünü anlatan Şanlı, "Bu yıl ağaçların budama mevsimiydi. Ağaçları sert budama yaptık. Rekoltede ister istemez düşüş yaşandı. Zaten rekoltenin düşeceğini biliyorduk. Ürün yarı yarıya düştü, fakat incirlerimizin kalitesi daha da yüksek oldu. Geçen yıl 15 ton civarında ürün aldık. Bu yıl ise 8 ton civarında incir topladık. Gelecek yıl yüzde yüz rekolte bekliyoruz. Bu yıl hasadımız 45 gün sürdü. Pazarlama sorunumuz zaten yok. Ürünleri sıcağı sıcağına Antalya'ya götürerek haldeki dükkanımızda pazarladık. 3 günde bir hasat yaptık. Ürünlerimizi 5 boya ayırdık. İncirin sıcaktan zarar görmemesi için sabahın erken saatlerinde toplamaya başlıyoruz. Çünkü hava ısınmadan serinde topladığında ürün bozulmaz" diye konuştu.

"Ürünlü'de incir sektör haline geldi"

Ürünlü köyünde her yıl yüzlerce Bursa siyah inciri dikildiğini ve sektör haline geldiğini söyleyen Şanlı, "240 adet incir ağacımız mevcut. Ürünlü 'de Bursa siyah inciri gittikçe çoğalıyor. Herkes bahçelerine yüzlerce incir ağacı dikmeye başladı. Köyümüzün rakımı 800 olduğu için nektarı çok güzel. Zaten ürünlerimizi organik yetiştiriyoruz. Kesinlikle zirai gübre atmıyoruz. Doğal hayvan gübresi ile ağaçlarımızı yetiştiriyoruz. Zaten incirlerimizin 7-8 tanesi bir kilo gram geliyor. Buda kalitenin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Seneye inşallah daha iyi ürün alırız" şeklinde konuştu.

İncir toplayan Ürünlü köyünden Keriman Songür de, "İnciri topladığımız bahçe dayıma ait, her yıl burada incir sezonu incir topluyoruz. Antalya'da halde kendi dükkanlarında satışını yapıyorlar. Bu yıl biraz dolu vurmasına rağmen incir yine güzeldi ve kaliteliydi. Gelecek sene yine Allah nasip eder inşallah. Artık hasadımızın sonuna geldik. Sabahın erken saatlerinde 7-8 kişi gelip 3 günde bir incir topladık. Topladığımız incirler sıcağı sıcağına Antalya haline gitti" diye konuştu. - ANTALYA