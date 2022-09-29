Antalya haber | İstanbul ve Antalya'ya yıl sonu beklenen ziyaretçi sayısı 28 milyon

Antalya ekonomi haberi... İstanbul ve Antalya'ya yıl sonu beklenen ziyaretçi sayısı 28 milyon Türkiye genelinde Ağustos 2022 otel dolulukları yüzde 79,5 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2021 yılında 9 milyon turist ağırlayan Antalya'nın 2022 yılında yaklaşık 13 milyon ziyaretçiyi misafir edeceğini öngörüyoruz.

İstanbul ve Antalya'ya yıl sonu beklenen ziyaretçi sayısı 28 milyon

Türkiye genelinde Ağustos 2022 otel dolulukları yüzde 79,5

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2021 yılında 9 milyon turist ağırlayan Antalya'nın 2022 yılında yaklaşık 13 milyon ziyaretçiyi misafir edeceğini öngörüyoruz. İstanbul ise Mayıs itibari ile aylık bazda pandemi öncesi rakamları yakaladı. Yıl sonunda yaklaşık 15 milyon ziyaretçiyi misafir edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Türkiye Otelciler Birliği 'Aylık Bilgilendirme Toplantısı ve Geleneksel Öğle Yemeği' etkinliği İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, TÜROB üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Etkinlikte Türkiye'nin turizm gelirlerine ve ziyaretçi sayısına ilişkin bilgiler verildi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yılın başında belirsizliklerle dolu bir sürecin olabileceği düşünülüyordu. Biz tüm bu olumsuz senaryolara kulaklarımızı tıkayarak, yol haritamızı belirledik. Tanıtımlarımızı arttırarak, tedbirlerimizi alarak ve hedeflerimizi küçültmeden çalışmaya başladık. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla 33 ülkenin ulusal televizyon kanalı ile 200 ülkenin global haber kanalları ve dijital mecralarında Türkiye'mizin tanıtımlarını yaptık" dedi.

Ersoy: "2022 yıl sonu turizm geliri hedefi 37 milyar dolar"

Türkiye'nin bu yıl ziyaretçi sayısına ilişkin de bilgi veren Bakan Ersoy, "Yoğun tanıtım kampanyaları sayesinde; ziyaretçi sayısında sene başında duyurulan 42 milyon hedefini 47 milyona, 35 milyar dolar gelir hedefini ise 37 milyar dolara yükselttik. 2022'nin ilk 9 aylık döneminde ulaşılan rakamlar, Türkiye'nin revize ettiği hedeflerine bir adım daha yaklaştığının göstergesidir. İleriye dönük rezervasyonlar da oldukça iyi geliyor. Yıl sonuna revize hedeflerin de geçileceğine inanıyorum. 2016'da 62 dolara kadar gerileyen kişi başı gecelik konaklama gelirini, 2016'ya göre yüzde 35 artış kaydederek, 83 dolara çıkartmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İstanbul ve Antalya'ya yıl sonu beklenen ziyaretçi sayısı 28 milyon

Bölgeler ile ilgili de konuşan Bakan Ersoy, "Sezona endişeli başlayan Antalya bazında ele alacak olursak; Temmuz ayı itibarıyla turist kapasitesinde maksimum verimi yakaladık. 2021 yılında 9 milyon turist ağırlayan Antalya'nın 2022 yılında yaklaşık 13 milyon ziyaretçiyi misafir edeceğini öngörüyoruz. İstanbul ise Mayıs itibari ile aylık bazda pandemi öncesi rakamları yakaladı. Yıl sonunda yaklaşık 15 milyon ziyaretçiyi misafir edeceğini öngörüyoruz. Turizmde ürün çeşitliliğine gittik. Ürün çeşitliliği için kruvaziyer, arkeoloji turizmi ve kültür turizmi alanında özel projelere imza attık. Türkiye'nin yerel, özgün ve doğal değerlerini ortaya çıkarmak için planlanan rota çalışmalarını tamamladık" şeklinde konuştu.

Yerlikaya: "Otellerimizin doluluk oranı çok yüksek"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da "2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle kötü günler geçirdik, bir araya gelemedik. Bu dönemde küresel turizm gelirleri alt üst oldu. Turizm gelirleri yüzde 70 oranında azaldı. Güvenli Turizm Sertifikası programı ile otellerimizde güvenli bir şekilde misafirlerimizi ağırladık. İstanbul, 16 yüzyıl başkentlik yapmış bir şehir. Bir ayda müzelerimiz gezilmez. Otellerimizin doluluk oranları çok yüksek. Covid-19 sonrasında Türkiye ve İstanbulumuz turizmin her noktada tarih yazdı. İstanbul ziyaretçi sayısında 10 milyon 181 bin rakamını ilk 8 ayda yakaladı. 16 milyon rakamını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Eresin: "Türkiye genelinde Ağustos 2022 otel dolulukları yüzde 79,5"

Güncel doluluklar ve oda fiyatları hakkında bilgi veren TÜROB Başkanı Müberra Eresin ise "İstanbul'da Ağustos 2022 otel dolulukları yüzde 87,5 oldu. 2019 yılı Ağustos ayına baktığımızda bu oran yüzde 86,7 olmuştu. Bu yılın ilk 8 ayına baktığımızda ise İstanbul'da doluluklar yüzde 72,7 olarak gerçekleşti. 2019'un ilk 8 ayında bu oran yüzde 73,3 olmuştu. Türkiye genelinde Ağustos 2022 otel dolulukları yüzde 79,5 oldu. 2019 yılı Ağustos ayına baktığımızda bu oran yüzde 78,8 olmuştu. 8 ayda Türkiye genelinde doluluklar yüzde 65,4 oldu. 2019'un ilk 8 ayında bu oran yüzde 66,9 olmuştu" şeklinde konuştu.