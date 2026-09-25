Haberler

Antalya'da zeytinde yüzde 30 rekolte artışıyla yaklaşık 70 bin ton hasat bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da zeytinde yüzde 30 rekolte artışıyla yaklaşık 70 bin ton hasat bekleniyor
Güncelleme:
+18 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 15 Eylül itibarıyla başlayan zeytin hasadında bu yıl yüzde 30 rekolte artışı bekleniyor. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 70 bin tondan yaklaşık 13-14 bin ton zeytinyağı ve 10-15 bin ton salamura beklediklerini söyledi.

Zeytin üretimi ve ticaretinde köklü bir geçmişe sahip Antalya'da, bu yıl zeytinde yüksek rekolte bekleniyor.

Kepez ilçesindeki Lyrboton Kome Antik Kenti kazılarında gün yüzüne çıkarılan zeytinyağı tesisleri ve bölgedeki zeytin ağaçlarına göre üretimin 2 bin 200 yıl öncesine dayandığı kentte, 180 bin 920 dekarlık alanda zeytin üretiliyor.

Bölgede, özellikle coğrafi işaretli "Tavşan Yüreği" ve tescil çalışmaları devam eden "Beylik" zeytin üretimi yaygınlaştırılıyor.

Kentte Zeytinpark başta olmak üzere üretimin yapıldığı alanlarda 15 Eylül itibarıyla zeytin hasadı başladı. Bahçelerden toplanan zeytinler, hem satışa sunuluyor hem de sıkım için fabrikalara götürülüyor. Zeytinyağı için ayrılan zeytinler fabrikada yıkama, kırma, pres işlemlerini gördükten sonra suyu ve yağı birbirinden ayrıştırılıyor.

Zeytinde bereketli yıl

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, Antalya'nın tarımda zengin ürün çeşitliliğine sahip olduğunu ancak zeytinin kent açısından daha önemli olduğunu belirtti.

Kentte zeytinin 2 bin 200 yıl öncesinde de var olduğunu aktaran Çandır, Borsa olarak zeytinde üretimin ve kalitenin artması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Antalya Ticaret Borsası olarak suyun bilinçli kullanımına ilişkin önemli çalışmalara imza attıklarını aktaran Çandır, zeytinin de suyun verimli kullanılması, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir üretim açısından önemli ürünlerden biri olduğunun altını çizdi.

Bölgeye özgü "Tavşan Yüreği" zeytininin coğrafi işaret tescilini gerçekleştirdiklerini, AB tescili için başvurduklarını dile getiren Çandır, "Beylik" zeytini ile ilgili ise coğrafi işaret tescil çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Geçen yıl 55 bin ton civarında üretim olduğunu kaydeden Çandır, "Bu yıl zeytinde yaklaşık yüzde 30 rekolte artışı var. Buna göre bu yıl zeytinde 'var yılımız' diyebiliriz. Antalya'da yaklaşık 70 bin ton civarında zeytin hasat edeceğiz. 70 bin tondan yaklaşık 13-14 bin ton zeytinyağı, 10-15 bin ton civarında da salamura bekliyoruz." dedi.

Çandır, üreticinin emeğinin karşılığını almasını ve kaliteli ürünün hak ettiği değeri görmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
Seda Sayan annesi ve ablasıyla poz verdi! Annesinin son hali dikkat çekti

Seda Sayan, annesi ve ablasını paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi! Hedefi böyle imha etti

Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi
TFF'den resmi açıklama geldi! Kritik maçların günü değişti

Tarihler değişti! Fikstüre İspanya ayarı
Bilecik Bozüyük'te kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil kamyona arkadan çarptı! Ön koltuktaki yolcu kurtarılamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu da gördük! Gerdek sahnesinde yataktan düştü

Gerdek sahnesinde yataktan düştü
Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu

Kaplıcada sır ölüm! 65 yaşındaki kadın havuzda ölü bulundu
Işın Karaca'nın değişimi sürüyor! 36 bedene kadar düştü

Işın Karaca gitgide eriyor! Bakın kaç bedene kadar düştü
Tekirdağ Malkara'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen adam öldü

500 kiloluk saman balyaları üzerine devrildi! Talihsiz çiftçi öldü
Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcuya büyük şok

Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcuya büyük şok
Mıknatıslı top yutan 3 yaşındaki çocuğun boğazından ve midesinden 21 parça çıkarıldı! Doktorlardan ailelere uyarı

Oynarken 25 mıknatıs yuttu! İkisi soluk borusuna girmek üzereydi
Türklerin akın ettiği ülke kapıları kapatıyor! Geri sayım başladı

Türklerin akın ettiği ülke kapıları kapatıyor