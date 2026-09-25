Antalya'da zeytinde yüzde 30 rekolte artışıyla yaklaşık 70 bin ton hasat bekleniyor

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Zeytin üretimi ve ticaretinde köklü bir geçmişe sahip Antalya'da, bu yıl zeytinde yüksek rekolte bekleniyor.

Kepez ilçesindeki Lyrboton Kome Antik Kenti kazılarında gün yüzüne çıkarılan zeytinyağı tesisleri ve bölgedeki zeytin ağaçlarına göre üretimin 2 bin 200 yıl öncesine dayandığı kentte, 180 bin 920 dekarlık alanda zeytin üretiliyor.

Bölgede, özellikle coğrafi işaretli "Tavşan Yüreği" ve tescil çalışmaları devam eden "Beylik" zeytin üretimi yaygınlaştırılıyor.

Kentte Zeytinpark başta olmak üzere üretimin yapıldığı alanlarda 15 Eylül itibarıyla zeytin hasadı başladı. Bahçelerden toplanan zeytinler, hem satışa sunuluyor hem de sıkım için fabrikalara götürülüyor. Zeytinyağı için ayrılan zeytinler fabrikada yıkama, kırma, pres işlemlerini gördükten sonra suyu ve yağı birbirinden ayrıştırılıyor.

Zeytinde bereketli yıl

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, Antalya'nın tarımda zengin ürün çeşitliliğine sahip olduğunu ancak zeytinin kent açısından daha önemli olduğunu belirtti.

Kentte zeytinin 2 bin 200 yıl öncesinde de var olduğunu aktaran Çandır, Borsa olarak zeytinde üretimin ve kalitenin artması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Antalya Ticaret Borsası olarak suyun bilinçli kullanımına ilişkin önemli çalışmalara imza attıklarını aktaran Çandır, zeytinin de suyun verimli kullanılması, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir üretim açısından önemli ürünlerden biri olduğunun altını çizdi.

Bölgeye özgü "Tavşan Yüreği" zeytininin coğrafi işaret tescilini gerçekleştirdiklerini, AB tescili için başvurduklarını dile getiren Çandır, "Beylik" zeytini ile ilgili ise coğrafi işaret tescil çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Geçen yıl 55 bin ton civarında üretim olduğunu kaydeden Çandır, "Bu yıl zeytinde yaklaşık yüzde 30 rekolte artışı var. Buna göre bu yıl zeytinde 'var yılımız' diyebiliriz. Antalya'da yaklaşık 70 bin ton civarında zeytin hasat edeceğiz. 70 bin tondan yaklaşık 13-14 bin ton zeytinyağı, 10-15 bin ton civarında da salamura bekliyoruz." dedi.

Çandır, üreticinin emeğinin karşılığını almasını ve kaliteli ürünün hak ettiği değeri görmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA