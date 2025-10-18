Haberler

Antalya'da Zeytin Hasadı Başladı, Rekoltedeki Düşüş Yüzde 30 Olması Bekleniyor

Antalya Ticaret Borsası, bu yıl zeytin hasadının başladığını ve iklim koşullarına bağlı olarak rekoltede yüzde 30 kayıp oluşacağını açıkladı. Antalyalı çiftçilerin zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ilgili bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, yeni sezon zeytin hasadının başladığını, bu yıl iklim koşullarına bağlı olarak rekoltede yüzde 30 kayıp oluşacağını söyledi. Çandır, il genelinde 55-60 bin ton zeytin ve 7-8 bin ton da zeytinyağı üretimi beklendiğini kaydetti.

ATB'nin bu yılki zeytin üretimine ilişkin saha çalışmaları ve sektör paydaşlarıyla yapılan toplantılar kapsamında, beklentilere ilişkin veriler oluşturuldu. 'Antalya'nın akciğeri' olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda yaklaşık 25 bin zeytin ağacının bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisini 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralayıp koruma altına alan ATB, aynı zamanda Antalya'nın en önemli zeytin üreticileri arasında yer alıyor.

ATB Başkanı Ali Çandır, Zeytinpark'ta yaklaşık 25 bin zeytin ağacı bulunduğunu, bunların hepsinin aynı formda olmadığını belirterek, "Bu yıl 50-60 ton civarında hasat bekliyoruz. Antalya ortalamasına baktığımızda iklimsel faktörleri de dikkate alırsak, tüm paydaşlarla yaptığımız değerlendirmede rekoltede yüzde 30 düşüş olacağını düşünüyoruz. Hasat dönemi, yavaş yavaş toplama başladı. Yoğunluk 20 Ekim'den sonra artacak. Burada topladığımız zeytinlerin bir bölümünü salamura için satacağız. Yaklaşık 5 ton da yağ elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

ZEYTİNYAĞINDA FİYAT 4,5 DOLAR SEVİYESİNDE

Antalya genelinde ise 55-60 bin ton civarında zeytin hasadı öngördüklerini dile getiren Çandır, "Buradan da 7-8 bin ton zeytinyağı üretileceğini öngörüyoruz. Uluslararası piyasaya baktığımızda İtalya ve İspanya'daki olumsuzluktan kaynaklı 9 dolara kadar çıkmıştı litre fiyatı. Şu anda uluslararası piyasada 4,2- 4,5 civarında fiyat oluşuyor. Türkiye'nin ihracatı aşağı yukarı bu oranda. Ülke genelinde rekoltede düşüş bekleniyor ama zeytinyağı sıkıntısı olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

HİJYEN UYARISI

ATB olarak bütün zeytincilerle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Çandır, "Onlarla birlikte rekolte tahmini yaptık. Tarım İl Müdürlüğümüzle yaptığımız çalışmada da özellikle hasat sonrası işlemler için çiftçilerimize uyarma görevimizi de görüyoruz. Hemen hemen bütün zeytin sıkım atölyelerine afişler yaptık. Zeytinlerin nasıl bir kapta tutulması gerektiği, ışık almayan teneke ya da cam, plastikse de bunlar için yapılmış, hijyeni koruyacak ürünlerden kaplarını oluşturmalarını ve zeytinyağının hijyenine dikkat etmeleri konusunda da üreticilerimizi uyardık. Işık alırsa yağın kalitesinde düşüş oluyor" dedi.

İKLİM KOŞULLARI BELİRLEYECİ UNSUR

ATB'nin bu yılki zeytin hasat dönemine ilişkin hazırladığı rapor ise şöyle:

"Rekoltede iklim koşulları belirleyici unsur olmakla birlikte budama, bakım ve hasat uygulamaları da önemli etkiye sahiptir. Özellikle hasat döneminde bulunduğumuz bu günlerde fire ve zayiatı azaltacak doğru hasat tekniklerinin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bozulmuş veya çürümüş zeytinlerin hasat edilen ürün içerisine karıştırılmaması, kalite kayıplarının önüne geçilmesi bakımından önemlidir. Hedefimiz üretici ve işletmeleri doğru ambalaj kullanımının önemiyle yanlış ambalaj kullanımının gıda hijyeni, ürün kalitesi ve sağlık açısından doğurabileceği olumsuz etkiler hakkında bilgilendirmek."

ZEYTİNYAĞI GÜNCEL FİYATLARI

Raporda zeytinyağı güncel fiyatları ile İspanya ve Türkiye'deki ortalamalar şu şekilde verildi:

Sızma kaliteli yağ İspanya'da 4,2 avro, Türkiye'de 230 TL. Yemeklik yağ İspanya'da 3,8 avro, Türkiye'de 200 TL. Lampant (düşük kalite) İspanya'da 3,5 avro, Türkiye'de 160 TL.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
