Antalya'da Taze Ürün Fuarı 18-20 Eylül'de Gerçekleşecek

Antalya'da Taze Ürün Fuarı 18-20 Eylül'de Gerçekleşecek
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Sebze, meyve, arıcılık, paketleme, depolama ve teknolojileri üzerine düzenlenen ANFAŞ Fresh Antalya Fuarı, 18-20 Eylül tarihlerinde Antalya'da yapılacak. Fuar, tarımsal potansiyeli ile dikkat çeken Antalya'nın sektördeki önemli temsilcilerini bir araya getirecek.

Sebze, Meyve, Arıcılık, Paketleme, Depolama, Taze Ürün, Ekipman ve Teknolojileri Fuarı, (ANFAŞ Fresh Antalya) 18-20 Eylül tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından organize edilen fuar için ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, toplantıda yaptığı konuşmada, fuarın Antalya'nın hem tarımsal hem de ticari potansiyel açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de Antalya'nın bir tarım kenti olduğunu ve kentte 12 ay boyunca tarım yapılabildiğini belirtti.

Böyle bir fuar için Antalya'nın doğru adres olduğunu dile getiren Dere, fuarın tüm sektör temsilcilerini Antalya'da buluşturacağını ifade etti.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Ramazan Keskin de ihracatçılar olarak fuarı desteklediklerini kaydetti.

Bölgenin ihracatında yaş meyve ve sebze sektörünün önemli rolü bulunduğunu vurgulayan Keskin, fuarın sektöre katkı sağlayacağını vurguladı.

Toplantıya, Kumluca Ticaret Odası Başkanı Fahri Özen, ATSO Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Yılmaz, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök, Kumluca Tüccarlar Derneği Başkanı Osman Öcal, ANFAŞ Yönetim Danışmanı Ferhan Bıçakçılar da katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
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