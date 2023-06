Antalya'da kurbanlık sıkıntısı yok

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Kurban Bayramı öncesi Hayvancılık ve Et Ticareti Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Kurban Bayramı öncesi Hayvancılık ve Et Ticareti Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, Antalya'da hayvan varlığında sıkıntı olmadığını ve kurbanlık hayvan arzında da sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde sektörel analiz toplantısı düzenleyerek sektörün sorun ve taleplerini gündeme getirdiklerini söyledi. Bülbül, katılımcılara teşekkür ederek, toplantıda dile getirilen sorun ve görüşlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, Antalya'da hayvan varlığında sıkıntı olmadığını bildirirken, kurbanlık hayvan arzında da sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Özlem Çağırıcı Armut, Antalya'da 164 bin büyükbaş, 1 milyon 280 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu bildirdi.

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, diğer ürünlerle kıyaslandığında en düşük fiyat artışının ette yaşandığını belirterek, "120 TL'lik yemin çuvalı 380-400 TL olursa et fiyatları artar" dedi. Hayvancılık maliyetlerinin arttığını, artan maliyetler sonrası zarar edildiği için beslenen hayvan sayısının azaldığını kaydeden Yardımcı, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini, ithalata karşı olduğunu söyledi.

Et ve Süt Kurumu'nun kasaplara rakip gibi çalıştığını kaydeden Yardımcı, "ESK'ya verilen destek besiciliğe verilse hayvancılıkta sorun kalmaz" dedi. Yardımcı, kurbanda keçinin canlı kilogram fiyatının 140 TL, koçun kilogram fiyatının 150 TL, dananın kilogram fiyatının 160 TL'den satılacağını bildirdi.

"Süt para etmezse et olmaz"

ATB Üyesi Ata Sönmez, hayvancılık ve et fiyatlarının ülkenin kanayan yarası olduğunu söyleyerek, "Bu durum geçtiğimiz 10 yılın sorunudur. Geçmişte yapılan ithalat bugünkü sorunları doğurdu. Üretimden para kazanamayan besici üretimden çekildi. Sektörün devamlılığı için 1 kilo sütün 2 kilo yem alması lazım. Almadığı gün inekler kesime gider. Üretici sütten para kazanamazsa üretim devam etmez. Bundan sonra mecbur ithalat yapacaksın" diye konuştu.

ATB 4'üncüMeslek Komitesi Üyesi Yaşar Kocaoğlu, sektör dışına verilen hibelerle yapılan yanlış projelerin hayvancılığı gerilettiğini söyledi.

"Hayvancılıkta aile işletmeciliği desteklenmeli"

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, çiftçi desteklenmediği sürece ithalata bağlı kalınacağını söyledi. Para kazanamayan çiftçinin üretimi bıraktığını kaydeden Alp, tarımda kendi kendine yeter ülke olmak için aile işletmeciliğinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Antalya'da üreticide sütün 11 TL olduğunu, ancak Konya'da 8,5 TL'ye kadar gerilediğine dikkat çeken Alp, "Bu durum ilimizdeki süt fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Sanayici il dışına yöneliyor" dedi.

"Çobanı kurda kuşa yedirmeyelim"

Antalya Damızlık Keçi Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk, küçükbaş hayvancılığı koruyan bir yasa olmadığına dikkat çekerek, "Çobanımızı kurda kuşa yedirmeden yetiştiricimizi korumaya çalışıyoruz" dedi. Öztürk, etteki sıkıntının küçükbaşın teşvik edilmesiyle giderilebileceğini kaydetti. Maden ocaklarının doğayı tahrip ederken, hayvancılığı de tehdit ettiğini söyleyen Öztürk, "Ocaklar bitkiler üzerinde toz bırakır. Bizler o alanlarda hayvancılık yapamayız. Bir kişiye verilen ocak tüm bölgeyi olumsuz etkiliyor" dedi.

"Hayvancılık lokomotif sektör"

Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Musa Toros, et ithalatının ülke hayvancılığını geriye götürdüğünü kaydetti. Dövizdeki artışla yem fiyatlarının da arttığına işaret eden Toros, "Yem girdilerinin ucuzlaması için üreticinin desteklenmesi gereklidir" dedi. Hayvancılığın dünyada lokomotif sektör olduğunu kaydeden Toros, "Hayvancılığın olmadığı, üretimin olmadığı ve tüketimin olmadığı bir coğrafya yoktur. Avrupa'da desteklemelerin büyük bir bölümü hayvancılığa verilmektedir" diye konuştu.

"Sağlıklı envanterimiz yok"

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, Türkiye'de hayvan sayısının bilinmediğini söyleyerek, "Takılan küpeler düşüyor. Hayvanlarla ilgili elimizde sağlıklı envanter yok. Kayıtların düzgün tutulması lazım. Küpe yerine çip sistemine geçildiğinde bu sorun çözülecektir. Et fiyatlarının düşmesi için öncelikle envanterin düzgün tutulması gerekli" diye konuştu. Türkiye'nin kaba yemde yetersiz olduğunu söyleyen Ayhan, "Ülkemiz coğrafyasına uygun yeni ırklar geliştirilmeli" dedi.

"Sokak arasında kesim yapmayın"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan Fatih Alkan, Soğuksu ve Yeşilbahçe pazarları, Kömürcüler Antalya Hayvan Borsası ile Demre ve Serik kesimhanelerinde kurban kesiminin yapılacağını duyurdu. Alkan, havaların sıcak olduğunu, hastalıklara davetiye çıkarmamak için ev ve sokak arasında hayvan kesiminin yapılmamasını istedi.

ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül başkanlığında düzenlenen toplantıya Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Musa Toros, Antalya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk, Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, ATB 5. Meslek Komitesi Başkanı Ufuk İngeç, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ATB üyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı. - ANTALYA

Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023