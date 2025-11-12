Antalya'da İngiliz Turist Sayısında Rekor Beklentisi

İngiltere pazarındaki istikrarlı yükselişin sürdüğü Antalya'da, yıl sonunda gelen İngiliz turist sayısında tüm zamanların rekorunun kırılması bekleniyor.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi, gastronomisi, antik kentleri ve sağlık turizmiyle de öne çıkan Antalya, iç pazarın yanı sıra farklı ülkelerden gelen turistlere de ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, geçen ay 2 milyon 216 bin 554 yabancı turist ile ekim ayları içinde tüm zamanların rekorunun kırıldığı kentte, 1 Ocak-31 Ekim döneminde 16 milyon 308 bin 937 yabancı turiste ev sahipliği yapıldı.

Kente, Rusya ve Almanya'dan sonra 1 milyon 475 bin 24 kişiyle en fazla turist İngiltere'den geldi. Türk turizminin büyümesine önemli katkı sunan İngiltere pazarı, her yıl yükselişini sürdürdü.

Turizmde ilk rekorun kırıldığı 2019'da 12 ayda 719 bin 120 İngiliz'in geldiği Antalya'da, 2023'te 1 milyon 318 bin 215, 2024'te ise 1 milyon 574 bin 167 İngiliz misafir tatil yaptı. Yıl sonuna kadar İngiltere pazarında geçen yılın rakamlarının üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunun kırılması hedefleniyor.

İngiltere pazarı Türk turizmini büyütüyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, İngiltere pazarının artık Türkiye ve Antalya'nın turizmdeki yükselen trendi olduğunu söyledi.

İngiltere pazarının 2019'dan bu yana Antalya ile ivme kazandığını belirten Kavaloğlu, "Geçen yıl ilk defa 1,5 milyon İngiliz turist sayısını geçmiştik. Bu sene de artış söz konusu. Birleşik Krallık olarak İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan gelen turist sayısının artmaya devam edeceğini düşünüyorum. İngiltere dünyadaki dördüncü büyük kaynak pazar. Bizim için de şu anda üçüncü büyük kaynak pazar." diye konuştu.

Kavaloğlu, Birleşik Krallık'ın yaklaşık 20 şehrinden Antalya'ya direkt uçuş olduğuna dikkati çekerek, bunun avantaj sağladığını anlattı.

Dünyada erken rezervasyonlarda en hızlı hareket edenin İngiltere olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, "İngiltere pazarından gelen turist sayısını bu yıl, geçen senenin üzerinde kapatacağız. Erken rezervasyonlara göre de 2026'da bu senenin üzerinde rakamlara ulaşacağımız gözüküyor. Erken rezervasyonlar ilk İngiltere'de başlamıştı." dedi.

İç pazara erken rezervasyon çağrısı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da İngiliz turistlerin, Antalya'ya gelen toplam turist sayısının 2019'da yüzde 19'unu oluştururken, bu oranın yüzde 35'lere çıktığını bildirdi.

Gelen turist sayısındaki istikrarlı artışın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Saatçioğlu, "Geçen seneyle aynı sayıyı yakalamış olduk. İngiliz turist sayısında her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Gelecek sene de İngiliz pazarında en az yüzde 5'lik artış yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Saatçioğlu, verimli bir turizm sezonu geçirdiklerine değinerek, sıkıntılı başlayan sezonun ağustos itibarıyla yüksek doluluklara ulaştığını söyledi.

Erken rezervasyon çağrısında bulunan Saatçioğlu, "Erken davranan yüzde 40, 45'lik erken rezervasyon indiriminden faydalanılabiliyor. Özellikle iç pazar bizim için çok önemli. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden bu indirimler avantajlı. İlerleyen tarihlerde indirimler kademeli olarak azalacaktır." şeklinde konuştu.