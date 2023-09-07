Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerji Santralleriyle Çevreyi Koruyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kurduğu güneş enerji santralleri ile hem çevreyi koruyor hem de belediye bütçesine ekonomik katkı sağlıyor. Korkuteli Bozova'da yapımı tamamlanan GES 3 ve GES 4 enerji santralleri elektrik üretimine başladı. Bu santrallerle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün kurulu gücü 4 MW'a ulaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi çevreci yatırımlarına devam ediyor. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Korkuteli İlçesi Bozova Mahallesi 264 ada 1 parselde yaklaşık 54 dönüm üzerine kurulan ve her biri 1 megavat gücünde olan 4 adet GES projesi tamamlandı. GES 1 santrali 2020 yılında, GES 2 santrali 2022 yılında devreye alınarak elektrik üretimine başladı. Yapımı geçtiğimiz günlerde tamamlanan GES 3 ve GES 4 santralleri de elektrik enerjisi üretimine başladı.

EN BÜYÜK GİDER ELEKTRİK

ASAT Genel Müdürlüğü Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde görevli Enerji Sistemleri Mühendisi Elif Demir, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün içme suyu ve atıksu hizmetlerini eksiksiz ve sağlıklı şekilde sürdürebilmek için büyük oranda elektrik enerjisi tükettiğini söyledi. En büyük işletme kalemleri içerisinde elektrik enerjisinin yer aldığını belirten Demir, "Elektrik enerjisi maliyetlerimizi düşürebilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santralleri planlandı. Bunların başında Güneş Enerji Santralleri gelmektedir. Korkuteli İlçesi Bozova Mahallesi 264 ada 1 parselde yaklaşık 54 dönüm üzerine her biri 1 megavat gücünde 4 adet GES planlanmıştır. GES 1 santralimiz 2020 yılında ve GES 2 santralimiz 2022 yılında devreye alınarak elektrik üretimine başlamıştır" dedi.

YILLIK 15 MİLYON TL EKONOMİK KATKI

Aynı alan üzerinde yapımı tamamlanan GES 3 ve GES 4 santralleri de elektrik enerjisi üretimine başladı. Korkuteli Bozova'da ASAT Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen her biri 1 Megawat gücünde olan 4 GES tesisi ile yılda yaklaşık 8.5 milyon kW saat elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor. Bu da yılda en az 15 milyon TL ekonomik katkı anlamına geliyor. Bu sayede ASAT Genel Müdürlüğü'nün elektrik enerjisi maliyetlerinin düşürülmesi, elde edilen ekonomik faydanın hizmetlere ve birim maliyetlerine olumlu yönde yansıması hedefleniyor.

DOĞA DOSTU YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Güneş Enerji Santrallerinin çevreye olan katkılarından söz eden Demir, "Antalya Büyükşehir Belediyesi karbon emisyonuna dayalı iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için düşük karbonlu bir gelecek için doğa dostu yatırımlarına devam ediyor. Fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisine dayalı 8,5 milyon kW elektrik enerjisi üretimiyle yılda yaklaşık 4 bin ton karbon emisyonu engellenmiş olacak. Bu da yaklaşık 300 bin adet ağacın karbondioksit emilimine denk gelmektedir. Güneş Enerji Santralleri karbon emisyonuna dayalı iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına destek olan çevreci proje ve yatırımlardır" diye konuştu.