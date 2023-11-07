Antalya Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Ceviz Soyma ve Salça Makinesi Hibe Etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Geyikbayırı Mahallesi'nde çiftçilerin zamandan tasarruf edip hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla ceviz soyma ve salça makinesi hibe etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda ilçelerde yaşayan ve çiftçilik ile uğraşan vatandaşlara hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla birbirinden faydalı makineler hibe ediliyor. Çalışmalar bünyesinde Geyikbayırı Mahallesi'ndeki çiftçilere ceviz ayıklama ve salça makinesi hibe edildi.

"Zamandan tasarruf olacak"

Hibe edilen makinelerin üreticilerin hayatlarını kolaylaştıracağını söyleyen Geyikbayırı Mahalle Muhtarı Salih Teker, "Yaylalarda yıllık yaklaşık 15-20 ton ceviz hasadımız oluyor. Vatandaşlarımız bu hasattan elde ettikleri cevizleri elleri ile soyuyordu. Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduk. Ceviz ayıklama makinesini teslim aldık. Ceviz soyma, hamur yoğurma ve salça sıkma makinelerinin gelmesi ile zamandan tasarruf edebileceğiz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Muhittin Bayık ise hibe edilen ceviz soyma ve sıkma makinelerinin onlar için çok faydalı olacaklarını söyledi. Bayık "Salçalık domateslerimizi başka yerlerde çektirip geliyorduk. Ayrıca cevizleri ellerimiz ile soymak çok zaman kaybettiriyordu. 1 günde sadece 3 çuval ceviz soyabiliyorduk. Ceviz soyma makinesi ile 15-20 çuval cevizi soyma imkanımız olabilecek. Zaman kaybımız azalacak" dedi. - ANTALYA