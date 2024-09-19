Ankiros Fuarı İstanbul'da Kapılarını Açtı: Sürdürülebilir Metalurji ve Yenilikçi Teknolojiler Teması

Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas (Ankiros) Fuarı, "Sürdürülebilir Metalurji ve Yenilikçi Teknolojiler" ana temasıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde 16. kez kapılarını açtı.

Fuar bu yıl, 1137 katılımcı ile 70 bin metrekare fuar alanında ziyaretçilerini ağırlıyor. Hannover Messe Ankiros Fuarcılık AŞ tarafından iki yılda bir düzenlenen etkinlik, 415 yerli ve 695 yabancı firmayı ağırlıyor. 43 ülkeden katılımın olacağı fuar, metalürji sektörünün dev firmalarına ve en son teknolojilere ev sahipliği yapıyor.

Ankiros Fuarı'nda ayrıca dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarına odaklanan yeni sergi alanları ve seminerler düzenleniyor. Katılımcı firmalar, yenilikçi ürün ve teknolojilerini sergileyebilecekleri interaktif alanlarda yer alıyor.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) tarafından organize edilen 12. Uluslararası Döküm Kongresi ve METEM tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi de fuar kapsamında gerçekleştiriliyor.

Fuara 20 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor. Ziyaretçi profili ağırlıklı olarak demir çelik üreticileri, kullanıcıları ve ticaretini yapanlar, dökümhaneler, demir dışı metal üreticileri, makina imalatı, savunma sanayisi, belediyeler, çimento, otomotiv, beyaz eşya, inşaat ve gemicilik sanayi sektörlerinden oluşuyor.

Fuarda 3 özel bölüm yer alıyor. Demir-çelik bölümünde, çelik endüstrisinin uluslararası tedarikçileri ve önde gelen üreticileri, gelişen teknoloji, hizmet ve ürünlerini bu hollerde sergileme imkanı buluyor.

Döküm ürünleri bölümünde ise ağır sanayi tezgahlarından tarım makinelerine, gemi inşasından otomotive kadar birçok alanda farklı döküm yöntemleri ile üretilen malzemeler alıcılara sunuluyor. Demir dışı metaller bölümünde ise katılımcılar, bu alanda en son makina, ekipman, ürün, ham madde ve sarf malzemelerini sergiliyor.

"Yaşanan gerilemenin ardından 2024 yılında olumlu bir ivme yakalandı"

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık Genel Müdürü İbrahim Anıl, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, her sene açılış konuşmasında rekorlardan bahsettikleri gibi bu sene de bahsedeceklerini belirterek Ankiros gibi fuarda küçük rakamlardan bahsedilemeyeceğini ifade etti.

Anıl, en çarpıcı gelişmenin fuara doğrudan katılan firmaların sayısındaki gelişme olduğuna işaret ederek "Katılımcı sayısı yüzde 42 artarak 462'den 660'a yükseldi. 95 olan doğrudan yabancı katılımcı sayısı 3 kattan fazla artarak 289'a ulaştı." açıklamasını yaptı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Başkanı Fuat Tosyalı da yaşanan gerilemenin ardından bu yıl olumlu bir ivme yakalandığını dile getirdi.

"Her zaman dış ticarette artı veren bir sektörüz"

Tosyalı, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen sektörün 2023 yılında yüzde 10'un üzerinde artış sağlayarak üretim kapasitesini 60 milyon ton seviyesine çıkarma başarısını gösterdiğini belirterek sektörün 2024 yılında üretimini bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,9, ihracatını da yüzde 45,3 artırdığını ifade etti.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Efe ise AR-GE'si, teknolojisi, yatırımlarıyla Türkiye'nin lokomotif sektörü olduklarını ifade etti.

Efe, her zaman dış ticarette artı veren bir sektör olduklarını altını çizerek "Esasında ülkeye döviz kazanımı sağlayan bir sektörüz. Hedefimiz bahsedilen rakamlarında üstüne çıkarak, Almanya'yı da yakalayarak birinci olmak." diye konuştu.