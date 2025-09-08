Ankara Ticaret Odası'ndan Orta Vadeli Program Değerlendirmesi

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP), enflasyonla mücadele sürecinin devam edeceğini gösterdiğini belirterek, "Programda ülkemizin üretim, yatırım ve istihdamını arttırmaya yönelik düzenlemelere yer verilmesini olumlu karşılıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'ye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Programın, iş dünyasının planlamalarında bir rehber niteliği taşıdığını kaydeden Baran, programda, sektörel önceliklendirmeyi esas alan hedefli sanayi politikalarının hayata geçirilmesine yer verilmesinin yüksek katma değerli üretim ve rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayacağını belirtti.

Baran, "Bu yaklaşımın, ülkemizin sanayide dönüşüm vizyonuna ivme kazandıracağını, savunma sanayi, medikal teknolojiler, bilişim ve yazılım gibi stratejik sektörlerde yerli kapasiteyi güçlendirerek, küresel rekabetçiliğini artıracağına inanıyoruz. Bu süreçte özellikle KOBİ'lerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması da büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Yapısal dönüşümlerin kararlılıkla hayata geçirilmesinin, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını artıracağını vurgulayan Baran, üretim kapasitesi, nitelikli iş gücü, enerji verimliliği, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında hayata geçirilecek düzenlemelerin Türkiye'deki üretim ve yatırım ortamını güçlendireceğini, ekonominin dayanıklılığını arttıracağını belirtti.

Gürsel Baran, OVP'nin dezenflasyon sürecinin devam edeceğini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekonomide yaşadığımız her türlü sorunun baş kaynağı enflasyonun tek haneye inmesi, üreticiden yatırımcıya, işçiden işverene kadar her kesim açısından önemli. Programda ülkemizin üretim, yatırım ve istihdamını arttırmaya yönelik düzenlemelere yer verilmesini olumlu karşılıyoruz. Programın başarıyla uygulanması, ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için iş dünyası olarak çalışmaya devam edeceğiz. Program, ülkemize, milletimize hayırlı olsun."

Baran, OVP'de yer verilen Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik Avrupa Birliği (AB) kurumları ve üye ülkeler nezdinde yürütülecek çalışmaların ihracat açısından önemine de değinerek, "Programda, ihracatın geleneksel ürün ve pazar yapısının geliştirilerek, yeni ürün ve yeni pazar çeşitliliğine odaklanılması, ayrıca Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmaların yürütülecek olması, Türk markalarının dünya vitrininde daha fazla yer almasına, ihracatçılarımızın küresel pazarlarda rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.