Ankara Ticaret Odası, İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na Katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO), 'İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (İGEF 25) katıldı. ATO Başkan Yardımcısı Aktay açılışta yaptığı konuşmada, "Güvenlik ve savunma sanayiindeki teknolojik gelişmeler, ekonomik gelişmenin, kalkınmanın yolunu açıyor" dedi.

ATO, bu yıl ikincisi düzenlenen 'İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda stant açarak yer aldı. Fuarın açılış programına ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay da katıldı. ATO'nun ICC Dünya Odalar Federasyonu'nun 14. Dünya Odalar Kongresi kapsamında düzenlediği '2025 Dünya Odalar Yarışması'nda 'En İyi Oda İnovasyonu Projesi' kategorisinde dünya birincisi olan yapay zeka destekli sohbet robotu 'ATONET Akıllı Asistan' fuar kapsamında tanıtıldı.

ATO'nun fuardaki standını İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş da ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Aktaş, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay'dan proje hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Aktaş ile birlikte fuar alanındaki diğer stantları ziyaret eden ATO heyeti, aralarında ATO üyelerinin de yer aldığı firmaların çalışmalarını yakından inceledi.

"Güvenlik ve savunma sanayiindeki teknolojik gelişmeler, ekonomik gelişmenin, kalkınmanın yolunu açıyor"

ATO Başkan Yardımcısı Aktay açılışta yaptığı konuşmada, güvenlik ve savunma sanayii alanındaki gelişmişlik düzeyinin ülkelerin iç ve dış güvenliği ile bölgesel istikrar, barış ve huzuru sağlamanın yanı sıra, ekonomik kalkınma açısından da önemine dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Güvenlik ve savunma sanayiindeki teknolojik gelişmeler zamanla farklı sektörlere aktarılarak, ekonomik gelişmenin, kalkınmanın yolunu açıyor. Ülkemiz savunma sanayiinde 2002 yılını bir milat olarak kabul edebiliriz. O yıllarda savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde 20'ler düzeyindeydi. Bugün geldiğimiz noktada yerlilik oranı yüzde 80'leri aşıyor. Ankara gerek savunma, gerekse havacılık şirketleriyle öne çıkıyor. Şehrimizdeki savunma sanayii kuruluşları, dünyanın en büyük savunma sanayii kuruluşları listesine girmeyi başarıyor. Savunma sanayimiz ve güvenlik birimlerimizin kullandığı silah ve ekipmanlardaki yerli ve millilik oranındaki artış, sektördeki yerli firmalarımızın gücü bizleri gururlandırıyor."

"Güvenlik sektörüne olan ilgi ülkemizin üretim gücünün açık bir göstergesi oldu"

Aktay, İGEF 25'in iç huzuru, sınır içinde güvenliği korumayı sağlayacak ekipmanları tanıtırken aynı zamanda ekonomik ve sosyal gelişmeye de katkı sağladığını belirterek, "Fuarın savunma sanayiinin de başkenti Ankara'mızda yapılıyor olması ayrı bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez kapılarını açan İGEF, güvenlik sektörüne olan ilginin ve ülkemizin bu alandaki üretim gücünün açık bir göstergesi oldu. Bu yıl 200'ün üzerinde yerli ve yabancı markanın katılımıyla sadece Türkiye'den değil, 40'a yakın ülkeden gelen alım heyetleri ve kamu temsilcileriyle birlikte fuar çok daha büyük bir çapa ulaştı" açıklamasında bulundu.

"Bu fuar sadece bir ürün tanıtımı değil, güvenlik teknolojilerinde ortak akıl oluşturma zeminidir"

İGEF 2025'in yerli üretimi destekleyen, Ar-Ge ve ihracata katkı sunan, uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayan bir platform olduğunu kaydeden Aktay, "Bu fuar sadece bir ürün tanıtımı değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı, vizyon geliştirme ve güvenlik teknolojilerinde ortak akıl oluşturma zeminidir. Ankara Ticaret Odası olarak önümüzdeki yıl da İGEF'in daha fazla katılımla gerçekleşmesi için yine her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - ANKARA