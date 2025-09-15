Ankara Ticaret Odası, Belarus'ta Dış Ticaret Fırsatlarını Görüştü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyet, dış ticaret imkanlarını artırmak ve yeni iş fırsatları oluşturmak için Belarus'un başkenti Minsk'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, Minsk Kentsel Yürütme Komitesi himayesinde düzenlenen "Uluslararası Ekonomik İş Birliği Forumu"na katıldı.

Büyükelçiler, bakanlar ve uluslararası iş heyetlerinin yer aldığı forumda dış ticaretin geliştirilmesi, ortak yatırım alanları ve yeni işbirliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

"Türkiye birçok alanda ciddi işbirliği fırsatları sunuyor"

Yılmaz, forumdaki konuşmasında, küresel ticaret ortamında ülkelerin uyguladığı ekonomik yaptırımlara değindi.

Böyle bir dönemde ekonomik işbirliklerinin her zamankinden daha önemli hale geldiğine ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin tüm dünyanın dikkatini çeken bir merkez durumunda olduğunu belirtti.

Yılmaz, ülkenin enerji başta olmak üzere, ticaret, eğitim, savunma sanayi, yazılım ve teknoloji alanlarında ciddi işbirliği fırsatları sunduğunu bildirdi.

Türkiye'nin bu yönüyle yatırımcıların ilgisini çektiğini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Makro ekonomik dengesi istikrarlı bir şekilde düzelmeye devam eden ülkemiz, son 20 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. Büyüme kompozisyonunda sanayi ve teknoloji giderek güç kazanıyor. Türkiye, geniş iç pazarının yanı sıra serbest ticaret anlaşmalarıyla 1 milyardan fazla tüketiciye ulaşan bölgesel pazarlarla ticaret imkanı sağlayan ve çok uluslu şirketler için küresel bağlantılar sunan bölgesel bir merkez konumundadır."

"Ankara, ülkemizin toplam ihracatında yüzde 6'lık paya sahip"

Yılmaz, Ankara'nın ise son dönemde sanayi, ticaret ve turizmde önemli gelişmeler kaydederek hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini, ülke genelinde sayıları 2,5 milyonu bulan şirketlerin yaklaşık yüzde 7'sine ev sahipliği yaptığını anlattı.

Ankara'nın özellikle yüksek teknolojili sanayi ürünü üretiminde ciddi bir üs haline geldiğine dikkati çeken Yılmaz, "13 organize sanayi bölgesi, yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla faaliyet gösteriyor. 2024 yılında 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şehrimiz, ülkemizin toplam ihracatında yüzde 6'lık paya sahip durumda. Ankara'mız çok önemli bir alternatif olarak yatırımcılara fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ATO heyeti, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya ve "Sanayi Parkı Çalıştayı"na da katıldı.

Heyet, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık'ı da makamında ziyaret etti.