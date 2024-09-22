Ankara Sanayi Odası'ndan Sanayi Devlet Destekleri Rehberi

Ankara Sanayi Odası (ASO), sanayi işletmelerinin devletin farklı kurumları tarafından verilen destek ve teşviklerden en etkin şekilde faydalanabilmesi için 'Sanayi Devlet Destekleri Rehberi' hazırladı. ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Tüm işletmelerin bu desteklerden en üst düzeyde faydalanabilmeleri için bir başvuru kaynağı olarak tasarlanmıştır" dedi.

Devletin farklı kurumları tarafından ihracatçı firmaları ve girişimcilere verilen destek ve teşvikler, Ankara Sanayi Odası'nın hazırladığı "Sanayi Devlet Destekleri Rehberi"nde bir araya getirildi. KOBİ'lerden büyük ölçekli işletmelere ve girişimcilere kadar geniş bir kitleye hitap eden rehberde, devlet destek ve teşvikleri detaylı bir şekilde analiz edildi.

Rehberde; İhracat Destekleri, Türk Eximbank Destekleri, Organize Sanayi Bölgeleri Destekleri, İstihdam Destekleri, Yatırım Teşvik Uygulamaları, TÜBİTAK Sanayi Destekleri, Yeşil Dönüşüm Destekleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teşvikleri, Ar-Ge Destekleri ve HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı olmak üzere 10 ana başlık altında destek ve teşvikler detaylı bir şekilde analiz edildi.

Kapsam, başvuru yeri, destek unsurları gibi firmaların bu desteklere kolay erişimini sağlayacak stratejik bilgilerin yer aldığı rehber, işletmelerin güncel bilgiye erişimlerini kolaylaştırmayı ve başvuru süreçlerini anlamalarını sağlayarak, faydalanma oranlarını artırmayı amaçladı.

"Ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak"

ASO Başkanı Seyit Ardıç, sanayinin gelişimine ve ihracatın artırılmasına verilen önemin bir yansıması olarak hazırlanan rehberin, üye sanayicilerin ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Ankara'nın 13 Organize Sanayi Bölgesi, 153 Ar-Ge Merkezi, 37 Tasarım Merkezi ve 13 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirten Başkan Ardıç, "Ankara'nın ihracat rakamları 12 milyar dolara ulaşmış durumda ve bu başarıyı daha ileriye taşımak için bölgesel ve küresel hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hazırladığımız bu rehber kapsamında Ankara'daki firmalarımıza katkı sağlayacağına inandığımız devlet destekleri detaylıca incelenmiş ve farklı kurumlarca verilen desteklerin kapsamlı bir analizi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Tüm işletmeler için bir başvuru kaynağı"

Sanayinin küresel rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla sunulan devlet desteklerinin, firmaların uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmeleri için kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken ASO Başkanı Ardıç, "Rehberimiz, ihracat yapmakta olan veya ihracata başlamak isteyen tüm işletmelerin, KOBİ'lerin, büyük ölçekli firmaların ve girişimcilerin bu desteklerden en üst düzeyde faydalanabilmeleri için bir başvuru kaynağı olarak tasarlanmıştır" dedi.

ASO Başkanı Ardıç, devletin farklı kurumları tarafından sunulan desteklerin detaylı analizinin yapılarak, sanayicilere sistematik bilginin sunulduğu Sanayi Devlet Destekleri Rehberi'nin, Ankara'daki ve Türkiye'nin dört bir yanındaki firmaların devlet desteklerinden en etkin şekilde faydalanabilmesi amacıyla hazırlandığını belirtti. - ANKARA