Haberler

Başkent 2026'ya ihracat rekoruyla girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'dan yapılan ihracat ocak ayında yıllık bazda yaklaşık yüzde 40 artarak 1,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, ocak aylarının en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Birleşik Krallık, Ankara'nın en çok ihracat yaptığı ülke olurken, silah ve mühimmat ihracatı zirvede yer aldı.

Ankara'dan ihracat ocakta yıllık bazda yaklaşık yüzde 40 yükselerek 1,3 milyar doları bulurken bu tutar en yüksek ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye'nin ihracatı ocakta 20,3 milyar dolar oldu. Başkentin yılın ilk ayındaki ihracat artışı da dikkati çekti.

Girişim merkezine göre ihracat incelendiğinde, verilerin yer aldığı Ocak 2013'te 595,7 milyon dolar seviyesinde olan ihracat tutarı Ocak 2021'de 610,6 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Sonraki yıllarda başkentin ihracatında düzenli artış görüldü. Ocak 2022'de 754,6 milyon dolar olan ihracat, Ocak 2023'te 829,5 milyon dolara, Ocak 2024'te 907,9 milyon dolara çıktı.

Ankara'nın ihracatı geçen yıl söz konusu ayda 957,5 milyon dolar olurken bu yılın ilk ayında yıllık bazda yaklaşık yüzde 40 artışla 1,3 milyar dolara çıktı. Böylece verilerin yer aldığı dönemde ilk kez 1 milyar dolar sınırı da aşılarak ocak aylarının en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Faaliyet iline göre ihracatta ise başkentin dış satımı Ocak 2022-Ocak 2026 döneminde yüzde 56 artışla 618,6 milyon dolardan 965,3 milyon dolara çıktı.

Başkentten en çok ihracat Birleşik Krallık'a

Ankara'nın geçen ay ihracat yaptığı ülkeler incelendiğinde ilk sırada Birleşik Krallık yer aldı. Başkentten bu ülkeye 162,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Birleşik Krallık'ı 121,9 milyon dolarla ABD, 102,7 milyon dolarla Çin ve 91,7 milyon dolarla Suriye izledi. Başkentin en çok ihracat gerçekleştirdiği beşinci ülke 70,5 milyon dolarla Almanya oldu.

Silah ve mühimmat ihracatı zirvede

Başkentten geçen ay yapılan dış satımda imalat sanayisi ürünleri öne çıktı.

Bu kapsamda ocakta silah ve mühimmat ihracatı 259,3 milyon dolarla zirvede yer alırken motorlu kara taşıtların ihracat tutarı 164,8 milyon dolar oldu.

Söz konusu ayda "elektrikli makine ve cihazlar, ses ve televizyon görüntü kaydetme-verme cihazları" ihracatı 158,6 milyon doları, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletlerin dış satımı 153,5 milyon doları buldu.

Demir veya çelikten eşya da 86,7 milyon dolarla en çok ihracat yapılan beşinci kategori olarak hesaplandı.

Kaynak: AA / Mert Davut
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe'den kovulmuştu! İlk maçında yaptıkları olay oldu