Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesi artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nı yenilikçi bir vizyonla geliştirme çalışmalarına başladıklarını ve süratle çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi, 20 milyondan 30 milyona yükselerek başkentimiz daha fazla irtifa kazanıyor." dedi.

Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, 19 Ocak Pazartesi söz konusu havalimanının kapasite artırımı projesinin birinci etabını hizmete açacaklarını bildirdi. Birinci etapta yer alan tesislere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki bu modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi, milletimizin hizmetine sunacağız. Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'mız, artık yeni ufuklara ve dünyaya çok daha geniş ve güçlü kanatlar açacak." ifadesini kullandı.

Ulaşımın, sadece bir yerden bir yere gitmek değil, aynı zamanda zamanı en verimli şekilde kullanmak, ekonomiyi hızlandırmak ve kalkınmayı yaygınlaştırmak anlamına geldiğini, hava yolu ulaşımının ise bu talebi karşılayan en güçlü araçlardan biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, kıtaların kesişim noktasında, dört saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde yer alıyor. Bu avantajı doğru okuyarak, ulaştırma stratejilerimizi küresel ölçekte, bütüncül bir anlayışla planlıyoruz. Bu vizyonla, Bakanlık olarak 2002'den bu yana sürdürdüğümüz sivil havacılık politikalarıyla sektörümüzü özel işletmelere açarak, rekabeti teşvik ettik. Böylece, havacılıkta hızlı ve başarılı bir büyüme dönemi başlattık. Ülkemizi, 24 yılda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik."

Uraloğlu, bugünlere kolay gelinmediğini dile getirerek, bugün içinde İstanbul Havalimanı'nın da dahil olduğu 58 aktif havalimanıyla ülkeye, vatandaşlara ve dünyaya hizmet verdiklerini söyledi.

Tüm projelerde olduğu gibi havalimanı yatırımlarını da hizmet odaklı ve mimari estetikle eşsiz yapılar olarak inşa ettiklerini anlatan Uraloğlu, "Bu dev eserler ve simge yapılarla, Türkiye'yi kıymetli bir markaya dönüştürüyoruz. Havalimanı sayımızı, burada da bırakmayacağız. İhtiyaç duydukça, yenilerini yapmaya devam edeceğiz. Yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla, havalimanı sayımızı 60'a çıkaracağız. Ayrıca yenilediğimiz ve yeni inşa ettiğimiz havalimanlarımız sayesinde uçaklarımızın iniş-kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarımızda da dikkate değer bir yükseliş var." diye konuştu.

"Türkiye'de lisanslı pilot sayısı 17 bin 910'a ulaştı"

Uraloğlu, yaptıkları yatırımlarla 2002'de Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna, 92,4 kilometre daha ekleyerek 241 bin 400 metreye yükselttiklerini kaydetti.

Havacılık alanındaki bu altyapı gücünü, diplomatik başarılarla da perçinlediklerini belirten Uraloğlu, 2003'te 81 hava ulaştırma anlaşması olan ülke sayısını bugün 175'e çıkardıklarını, dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuş gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bu altyapı ve uçuş ağı hamlelerinin, bilet satışlarının ve hava yolunu kullanan yolcu sayılarının artışına da yansıdığını bildiren Uraloğlu, 2025'te transit yolcularla 247 milyon 163 bine çıkararak, Cumhuriyet tarihinin yeni rekorunu kırdıklarını vurguladı.

Türkiye'nin, bu sayıyla yolcu bazında Avrupa'da 3., dünyada ise 7. sırada yer alındığına değinen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı'mız da yaklaşık 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, tek başına Türkiye nüfusuna yakın yolcuyu misafir ederek, büyük bir başarıya imza attı. 2002'den bu yana da yaklaşık 3,2 milyar yolcuya, ülkemiz havalimanlarında hizmet sunduk. Tüm bu gelişmelere paralel olarak sektörel büyüklükte de büyük bir artış sağladık. 162 olan hava yolu işletmesi uçak sayımız neredeyse 5 kat artışla 800'e, koltuk kapasitemiz yaklaşık 5 kat artışla 27 bin 600'den 157 bin 785'e yükseldi. 2025 yılı da Türk sivil havacılığının operasyonel gücünü artırdığı, filosunu genişlettiği ve yolcuyla kargo taşımacılığında sürdürülebilir büyümesini devam ettirdiği bir yıl olarak öne çıktı. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de lisanslı pilot sayısı 17 bin 910'a ulaştı. Pilot yetiştirme faaliyetlerimizi, aralıksız devam ettiriyoruz. Aynı dönemde pilotlar, hava trafik kontrolörleri, bakım personeli ve diğer havacılık meslek gruplarını kapsayan toplam lisanslı havacılık personeli sayısı da 26 bin 888'e yükseldi."

Yolcu trafiğinin 2045'te 31 milyonun üzerine çıkması bekleniyor

Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nın, başkentin dünyaya açılan kapısı ve ülkenin havacılık alanındaki başarılı serüveninin en parlak örneklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Esenboğa Havalimanı'nın iç ve dış hatlar toplamında 2020'den bu yana hizmet sunulan yolcu istatistiklerine değinen Uraloğlu, "2021'de 7 milyon 29 bin, 2022'de 8 milyon 680 bin, 2023'te 11 milyon 951 bin, 2024'te 12 milyon 914 bin ve geçtiğimiz yıl ise 13 milyon 988 bin yolcu sayısına ulaşıldığını görüyoruz. Yani, yolcu sayısı 5 yıl içinde neredeyse 2 katına çıkmış. Aynı şekilde 2021'de 66 bin 913 olan toplam uçak trafiğinin de yaklaşık yüzde 54'lük bir artışla 2025'te 103 bin 298'e çıktığını görebiliyoruz. Önümüzdeki 10 yıllık projeksiyonda yani 2035'te, yolcu trafiğinin yüzde 65 artışla 23,1 milyonu, 2045'te ise yüzde 32'lik bir artışla 31 milyonun üzerine çıkacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Esenboğa Havalimanı'nı yenilikçi bir vizyonla geliştirme çalışmalarına başladıklarını ve süratle çalışmaları tamamladıklarını, 2 etaptan oluşan projenin 1. etabını tamamladıklarını anlatan Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Havalimanımızın, 75 metre genişliği ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pisti, 77 metre yüksekliğindeki yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi, 13 bin 500 metrekare teknik bloğu, 85 bin metrekare büyüklüğündeki 6 uçak park kapasiteli yeni kargo apronu ve bunlara bağlı taksi ve servis yolları dahil olmak üzere yaklaşık 945 bin metrekare kaplama sahası, 3 bağlantı taksi yolu ve 5 hızlı çıkış taksiyolu, 5 bin 850 metrekare uçuş kontrol hangarı, 13 bin 500 metrekare hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok, 5 bin 750 metrekare gümrük müdürlüğü, 4 bin 750 metrekare özel maksatlı garaj, 2 bin 100 metrekare yeni itfaiye istasyonu, 4 bin 750 metrekare ısı merkezi ve su deposu, 825 metrekare özel aydınlatma bakım binası, 800 metrekare apron bariyer binası, 920 metrekare nizamiye binası, 15 nöbetçi kule ve 232 metrekare ana nizamiye binası gibi toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda binayı, çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettik, personelimizin insanca görev yapabileceği hale getirdik."

Uraloğlu, yine, 1200 araçlık açık otopark, 3 bin 545 metre uzunluğundaki çevre güvenlik duvarı, 12 bin 20 metre çevre güvenlik duvarı aydınlatması, 18 bin 300 metre çevre güvenlik duvarı kamera izleme sistemi gibi tamamlayıcı çalışmaları da bitirdiklerini aktardı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak, başkente ve ülkeye yakışır modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bir küresel havacılık merkezi hüviyetine daha da güçlenerek kavuşacağını dile getiren Uraloğlu, "Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi, 20 milyondan 30 milyona yükselerek, başkentimiz daha fazla irtifa kazanıyor. Projemizin ikinci etabı kapsamında da en az 40 bin metrekarelik Terminal Binası Genişletmesi, Genel Havacılık Apronu ve Taksi Yolu çalışmaları yapacağız. Ayrıca 298 milyon avroluk yatırım gerektiren bu projeyi, devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik herhangi bir yolcu garantisi koymadan hayata geçirdiğimiz bu projemizle, 25 yıl işletme süresi karşılığında KDV dahil 560 milyon avro kira geliri elde edeceğiz." diye konuştu.

"KÖİ havalimanlarından alınan kira-tesis-arazi kullanım bedeli 9 milyar 600 milyon avro"

Uraloğlu, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle hayata geçen hava yolu projelerinin başarısına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı, Çukurova Uluslararası Havalimanı gibi KÖİ modeliyle hayata geçen projelerimizin başlangıcından günümüze alınan garanti fazlası ücret yaklaşık, 360 milyon avrodur. Tüm KÖİ havalimanlarından alınan kira-tesis-arazi kullanım bedeli ise yaklaşık 9 milyar 600 milyon avrodur. Bu modelle ülkemiz ekonomisine yaklaşık 10 milyar avro katkı sağladık. Görüldüğü üzere, KÖİ havalimanlarından elde edilen kira ve kullanım bedelleri, modelin asıl gelir kalemini oluşturmakta ve finansal bir başarıyı temsil etmekte. Bu, hem kamu kaynaklarının etkin kullanımını, hem de özel sektörün yatırımlarını teşvik eden kazan-kazan yaklaşımımızın somut kanıtıdır. Hizmete açacağımız bu eserler, yalnızca taş ve çelikten oluşan yapılar değil, aynı zamanda başkentimizin yükselişini simgeleyen eserlerdir. Ankara Esenboğa Havalimanı'nın yeni çehresiyle yükselişi, yalnızca başkentimizin değil, tüm ülkemizin gururudur."