ASO Elektronik Sektörü Ödülleri sahiplerini buldu

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, teknoloji odaklı faaliyetlerini güçlendirdiklerini belirterek, "Ülkemizin ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretim gücünü artırmak için azami katkı sağlamayı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

ASO Elektronik Sanayi Meslek Komitesinin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği "2025 Yılı Elektronik Sektörü Yılın İş İnsanı, Girişimci ve Üstün Hizmet Ödül Töreni" İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark Ankara Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, ülkelerin yalnızca ürün değil, çip tasarımı, elektronik bileşenler, yazılım ve veri güvenliği gibi kritik teknolojilerde yarıştığına dikkati çekerek, "Üniversite altyapısı, AR-GE ekosistemi, teknoparkları, güçlü tedarik ağı ve sanayi birikimiyle Ankara, ülkemizin en stratejik üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ankara'yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefimizde elektronik sanayisi kilit rol oynuyor. Yüksek katma değer üreten, teknoloji geliştiren ve küresel rekabette söz sahibi olan elektronik sanayimiz, bu hedefimizin en stratejik güçlerinden biridir. Teknoloji odaklı faaliyetlerimizi her geçen gün güçlendiriyoruz. Ülkemizin ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretim gücünü artırmak için azami katkı sağlamayı kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Elektronik sektörünün üretim, ihracat ve katma değer kapasitesinin artan bir ivmeyle büyüdüğünü dile getiren Ardıç, rekabetçi yapısı, yüksek uyum kabiliyeti, yenilikçi karakteri ve güçlü AR-GE kültürüyle yalnızca sanayinin değil, bu alanın dijital dönüşümün de taşıyıcı kolonlarından biri haline geldiğini söyledi.

Başarının ardında dijital dönüşüm var

Ankara'nın, teknoloji, tasarım, ihracat ve yüksek katma değerli üretimin öncü merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Ardıç, şöyle devam etti:

"Ankara'mızın ihracatı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24,1 artarak 17,5 milyar dolara ulaşmış, böylece tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Mevcut eğilimler ve gerçekleştirdiğimiz analizler, Ankara'nın bu yıl sonunda İstanbul'un ardından en yüksek ihracat yapan ikinci il konumuna yükselme potansiyelinin güçlü olduğunu göstermektedir. Aynı dönemde Ankaralı sanayicilerimiz, elektrik ve elektronik sektöründe ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 37,2 artırarak 1,5 milyar doların üzerine taşımıştır. Bu önemli başarının arkasında küresel belirsizliklere ve zorlu koşullara rağmen üretimden, yatırımdan ve ihracattan vazgeçmeyen, kararlılıkla çalışan değerli sanayicilerimizin emeği vardır. Bu başarının arkasında AR-GE'ye yatırım yapan, tasarım gücünü büyüten, dijital dönüşümle verimliliğini artıran ve yüksek teknolojiyle rekabet eden firmalarımız var. Sizler yalnızca üretmiyor, yüksek teknolojiye dayalı bir rekabet anlayışını büyütüyor, inovasyonla fark yaratıyor, dijital dönüşümü işletmelerinizin merkezine yerleştirerek yüksek katma değer üreten bir gelecek inşa ediyorsunuz."

Ardıç, ASO meslek komitelerinin, Odanın vizyonunu sahaya taşıyan, sektörlerin nabzını tutan ve geleceğe dair yol haritasını şekillendiren en temel yapılar olduğunu bildirdi.

Her biri kendi sektörünü en iyi bilen, sorunları sahada yerinde gözlemleyen, çözüm önerileri üreten 40 meslek komitesini, ASO'nun düşünce üreten, politika geliştiren ve yön gösteren aklı olarak tanımlayan Ardıç, bu anlayışla geçen yıldan itibaren "Yılın Meslek Komiteleri Ödülleri"ni vermeye başladıklarını ifade etti.

Ardıç, ASO Elektronik Sanayi Meslek Komitesinin düzenlediği ödül töreninin, komite kültürünün ve ortak aklın güçlü bir yansıması olduğunu sözlerine ekledi.

Teknoloji jeopolitik bir egemenlik meselesi

ASO Meclis Üyesi ve Elektronik Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel de dünyada yaşanan gelişmelerin, elektronik bağımsızlık sağlanmadan teknolojik bağımsızlığa ulaşmanın mümkün olmadığını açıkça gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle yarı iletkenler, güç elektroniği ve ileri sensör teknolojileri, ülkelerin ekonomik ve stratejik bağımsızlığını belirleyen kritik alanlar haline gelmiştir. Pandemi sonrası yaşanan tedarik zinciri krizleri, yerli ve bölgesel üretimin ne kadar hayati olduğunu hepimize net biçimde göstermiştir. Zira bu mesele artık sadece bir ticaret konusu değil, doğrudan bir jeopolitik egemenlik meselesidir."

Konuşmaların ardından ASO Elektronik Sektörü Ödülleri sahiplerine verildi. Yılın İş İnsanı Ödülü'nü Onur Yüksek Teknolojinin sahibi Noyan Dede, Üstün Hizmet Ödülü'nü EMGE Elektro Mekanik Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ ve Girişimci Ödülü'nü Toprak Mekatronikin sahibi Mehmet Arslanyüreği aldı.