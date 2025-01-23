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Ankara'da Ticari İstihbarat Eğitimi Düzenlendi

Ankara'da Ticari İstihbarat Eğitimi Düzenlendi
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Ankara Ticaret Odası ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen '2025 Yılı Ticari İstihbarat Eğitimleri' sertifika töreninde, katılımcılara dış ticaretin önemine dair bilgiler verildi ve ihracat yapmamış firmalara destek sağlandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle ticari istihbarat eğitimi düzenlendi.

Ankara Ticaret Odası'nın Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirdiği "2025 Yılı Ticari İstihbarat Eğitimleri" sertifika töreni, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan'ın katılımıyla yapıldı. ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleşen programın açılışında konuşan Baran, Ankara'nın organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge merkezleri ve sahip olduğu yetişmiş işgücüyle katma değerli üretimin de merkezi durumuna geldiğini belirterek, küresel ekonominin hızla değiştiği ve rekabetin her geçen gün daha çetin hale geldiği günümüzde bilgi ve donanımın öneminin arttığını söyledi. Baran, "Üyelerimizin uluslararası pazarlarda etkin bir şekilde varlık göstermesi, sadece kendi işletmeleri açısından değil, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisi açısından da önemli. Yüksek teknolojili ve katma değerli ürün ihracatını arttırmak, ürün ve pazar sayılarını çeşitlendirip geliştirmek, dış ticaretimize, cari dengeye, ekonomiye olumlu katkı sağlayacaktır. Ankara Ticaret Odası olarak eğitim programlarıyla daha önce hiç ihracat yapmamış üyelerimize ihracat yolunu açarken, halihazırda ihracat yapan üyelerimizin yeni pazarlara erişimini ve ihracatını geliştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Hiç ihracat yapmamış üyelerimizi eğitimlerle destekleyerek, ihracatımızın gelişip ilerlemesine katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ATO'nun ihracatı geliştirmeye yönelik çalışmaları hakkında da bilgi veren Baran, geçtiğimiz yıllarda yine Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle "Dış Ticaret İstihbarat Merkezi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

"Desteklere devam edeceğiz"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan da, ticaret yaparak Ankara'ya değer katan firmalara destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu etkinlik kapsamında ihracat yapmamış, daha küçük ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen firma temsilcileriyle birlikte çalışmak istedik. Ankara Kalkınma Ajansı olarak yine teknik desteklerimize, eğitim faaliyetlerimizle desteklerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

2 gün boyunca "Dış Ticarette İstihbaratın Yeri ve Önemi", "İstihbarata İhtiyaç Duyulan Alanlar", "Yurtiçi ve Yurtdışı İstihbarat Kaynakları", "Hedef Pazarların Tespiti" başlıklarında eğitim verilen "Ticari İstihbarat Eğitim" programını başarıyla tamamlayan mikro ve KOBİ niteliğindeki ATO üyesi firma temsilcilerine sertifikaları ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan tarafından verildi. Programda ATO'nun 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. Levent Uğurlu, ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak ile çok sayıda ATO üyesi yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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