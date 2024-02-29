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Ankara'da İnşaat Yapı Malzemeleri İşiyle Uğraşan Ömer Durak, Yozgat'ta Organik Tarım Sera İşine Başladı

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Ankara'da inşaat yapı malzemeleri işiyle uğraşan Ömer Durak, organik tarım okuyan oğlunun yönlendirmesiyle memleketi Yozgat'a gelerek 2 dönüm alana kurduğu serada üretim yapmaya başladı. Durak, hem oğlunun tecrübe kazanmasını sağlıyor hem de ürettiği ürünleri satarak aile bütçelerine destek oluyor.

Ankara'da inşaat yapı malzemeleri işiyle uğraşan Ömer Durak, organik tarım okuyan oğlunun yönlendirmesiyle memleketi Yozgat'a gelerek 2 dönüm alana kurduğu serada üretim yapmaya başladı.

Uzun süre Ankara'da inşaat yapı malzemeleri işi ile uğraşan Ömer Durak, Bartın Üniversitesi organik tarım bölümünden mezun olan ve eğitimini sürdüren oğlunun tavsiyeleriyle tarıma yönelme kararı aldı. Memleketi Yozgat'ın Sarıhacılı Mahallesine dönen ve geçen yıl 2 dönüm alana kendi imkanlarıyla 2 sera kuran Durak, burada hem oğlunun toprakla ilgilenip tecrübe kazanmasını sağlıyor hem de yetiştirdikleri ürünleri satarak aile bütçelerine destek oluyor. Yılın 8 ayında domates, biber, patlıcan, kabak, marul, salatalık ve yeşil soğan üreten Durak, ürettiği ürünleri halk pazarında vatandaşa sunuyor. Bu yıl devlet desteğinden faydalanmayı düşünen Durak, sera alanını genişleterek üretimi artırmayı da hedefliyor.

"Oğlum tecrübe kazansın diye serayı kurduk"

Organik tarım alanında eğitimini sürdüren oğlunun tecrübe kazanması hem de ekonomik gelir elde etmek için sera kurduklarını belirten Durak, "Geçen yıl yaklaşık 2 dönüm alanda bu serayı kurduk, ilk ürünlerimiz domates, patlıcan, kabak, biber oldu. Yazın da pazarda bu ürünleri kendi imkanlarımızla sattık. Şu an da kış mevsiminde kıvırcık, marul ve yeşil soğan üretiyorum, onları da direkt halk pazarlarında müşterilerimizin hizmetine sunuyorum. Ankara'da kendi firmam var ve dekorasyon işleri yapıyorum. Toprağa ilgim olduğu için şu an toprakla uğraşmayı tercih ettim ve kendi imkanlarımla sera kurdum. Profillerini kurup naylon brandasını çektim, hepsini ben yaptım. Burayı getiri amacıyla kurdum ancak oğlumun kendisini toprakta daha geliştirmesi ve tecrübe kazanması için böyle bir çalışma yaptık" dedi.

"Devlet desteğinden yararlanıp alanımızı genişleteceğiz"

Serada yılda 8 ay üretim yaptıklarını ve verimin çok iyi olduğunu da anlatan Durak, "Uzman Eller Projesi'nden faydalanmak için başvuru yaptık, destek çıkarsa seramızı bir dönüm daha genişleteceğiz. Bu zamana kadar devlet desteğinden faydalanmamıştık ama şu an faydalanıp alanımızı genişleterek üretimi artırmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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