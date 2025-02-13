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Ankara'da Balıkçılık Üssü: Çayırhan Göleti

Ankara'da Balıkçılık Üssü: Çayırhan Göleti
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Denize kıyısı olmayan Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Göleti, her gün ortalama 3 ton balık avlanarak hem yurtiçinde hem de Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Balıkçılar, bu faaliyet sayesinde önemli bir gelir elde ediyor ve göletin turizm potansiyelinin artırılması gerektiğini vurguluyor.

Denize kıyısı olmayan Ankara, balık avcılığı konusunda dikkat çeken bir üs haline geldi. Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Göleti'nde her gün avlanan ortalama 3 ton balık, hem yurt içi pazarda tüketiliyor hem de Suriye, Irak gibi Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Çayırhan Göleti'nde avlanan İsrail sazanı, yayın balıkları ve diğer balık türleri, başta Suriye, Irak olmak üzere Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Bölgede faaliyet gösteren balıkçılar, ihracat sayesinde büyük bir gelir elde ediyor.

Yaz aylarında günlük 7 ila 10 ton arasında, kışın ise 2 ila 3 ton arasında balık avladıklarını ifade eden Davutoğlan ve Çayırhan Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kudu, "85 kayığımız var. Üreticiden alıp, dış pazarlarda satış yapıyoruz. Ankara'nın denizi yok diyorlar ama gezip görmek lazım. Biz burada istihdam oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın burayı gezip görmesini istiyoruz. Bizim balığımız lezzetlidir. Turizm olarak buranın canlanması gerekiyor. Burası bakir kalmış bir yer" diye konuştu.

Balıkçılık bölgede geçim kaynağı oldu

Nallıhan'da balık avcılığı yaklaşık 85 kişiye iş imkanı sağlıyor. Balıkçılar, göletten çıkardıkları balıkları hem iç pazarda satıyor hem de dondurulmuş şekilde yurt dışına gönderiyor.

Geçimini balıkçılıktan sağladığını söyleyen Mahmut Enver Tekin, "Babamızdan kalan mesleğimizi sürdürüyoruz. Daha öncelerde çeşit çeşit balıklarımız vardı ancak şimdilerde İsrail sazanı popülasyonu çok fazla. İsrail sazanları diğer balıkları yediği için çeşitlilik son zamanlarda düşüş gösterdi. Bizim burada kooperatifimiz var. Tuttuğumuz balıkları kooperatife teslim ediyoruz, onlar ihracatını yapıyorlar. 10 yıldır balıkçıkla uğraşıyorum ve güzel kazançlar elde ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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