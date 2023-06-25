Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çamlıdere-Ulus hattında EGO otobüsleriyle hizmet verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çamlıdere'deki Özel Toplu Taşıma Araçları'nın (ÖTA) giderlerini karşılayamadıklarını belirterek faaliyetlerine son vermesinin ardından, EGO Genel Müdürlüğü otobüsleriyle 1 Temmuz 2023 Cumartesi gününden itibaren 610 Çamlıdere- Ulus hattında hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere daha hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü, "610 Çamlıdere-Ulus" hattında kendi araçlarıyla hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Başkentliler otobüslerin hareket saatlerini, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve https://www.ego.gov.tr/tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

610 Çamlıdere- Ulus hattı güzergah bilgisi ise şöyle:

Gidiş istikameti: "Cumhuriyet Caddesi ( Çamlıdere ), Çamlıdere Yolu, Ankara-Bolu Yolu, Kızılcahamam, Ankara-Bolu Yolu, Akdoğan Mahallesi, Ankara-Bolu Yolu, Kahramankazan, Ankara -Bolu Yolu, Sarayköy, Ankara- Bolu Yolu, İstanbul Yolu, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, İstanbul Caddesi (Ulus)."

Dönüş istikameti: "İstanbul Caddesi (Ulus), Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, İstanbul Yolu, Sarayköy, Ankara-Bolu Yolu, Kahramankazan, Ankara-Bolu Yolu, Akdoğan Mahallesi, Ankara-Bolu Yolu, Kızılcahamam, Ankara-Bolu Yolu, Çamlıdere Yolu, Cumhuriyet Caddesi (Çamlıdere)."