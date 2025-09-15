Anfaş Fresh Antalya Fuarı'na büyük hazırlık

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi ve geçen dönem Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu üyesi Ali Demir, önümüzdeki günlerde İzmir'de fuar yapacak olan şirket yetkililerinin Antalya'da yapılacak fuar hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu söyleyerek, etik değerlerler hatırlatmasında bulundu. Demir, "Anfaş Fresh Antalya yarı özel, yarı kamu şirketidir. Antalya olarak da bizim markamızdır. Biz Antalya firmaları ve diğer komşu illerdeki tüm firmalar olarak Anfaş Fresh Antalya Fuarı'nda olacağız. Bütün enerjimizi bu fuara harcayacağız" dedi.

Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründeki en prestijli etkinliklerinden biri olan Anfaş Fresh Antalya, 18-20 Eylül tarihleri arasında ANFAŞ Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. 50'den fazla ülkeden alım heyeti ve 200'ün üzerinde katılımcıyı ağırlayacak fuar, sebze-meyve, arıcılık, ambalaj, lojistik, depolama ve taze ürün teknolojileri gibi alanlarda sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

"Bütün enerjimizi bu fuara harcayacağız"

Aynı zamanda fuara katılacak firmanın yetkilisi olan Antalya Ticaret Odası Meclis üyesi Ali Demir, İzmir'de aynı tarihlerde açılacak fuara tepki gösterdi. İzmir'deki fuar yetkililerinin Antalya'daki fuarın katılımcı firmalarını aradığını ileri süren Ali Demir, "Öncelikle İzmir'deki firmaya etik değerleri hatırlatmak isterim. Ben şahsen kendime rakip olarak gördüğüm kurum veya kuruluşun firmalarını arayarak fuara katılıp katılmayacaklarını sormam. Bu etik değil. Ben 30 yıllık ticaret hayatımda bir rakip firmama bile yaptığı sözleşme üzerinden, 'ürünü ondan alma benden al' gibi sözler sarf etmem. Anfaş Fresh Antalya yarı özel, yarı kamu şirketidir. Antalya olarak da bizim markamızdır. Biz Antalya firmaları ve diğer komşu illerdeki tüm firmalar olarak Anfaş Fresh Antalya Fuarı'nda olacağız. Bütün enerjimizi bu fuara harcayacağız" dedi.

700'ün üzerinde profesyonel alıcı Antalya'ya davet edilecek

ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı ise yurt dışından gelecek ziyaretçiler için ayrılan 480 otel odasının tamamen dolduğunu, Orta Doğu, Rusya, Balkanlar ve Avrupa'dan dört uluslararası acente ile yapılan anlaşmalar sayesinde, 700'ün üzerinde profesyonel alıcının Antalya'ya davet edileceğini söyledi.

"Şu an stant kurulumlarımız son hızla devam ediyor"

Bu alıcıların, fuar sırasında sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler yaparak ticari fırsatları değerlendireceğini de sözlerine ekleyen Ali Bıdı, "Antalya'nın coğrafi konumu, güçlü sosyal altyapısı ve dünya çapındaki turizm kimliği, Anfaş Fresh için ideal bir ev sahibi olmasını sağlıyor. Fuar, yalnızca bölge üreticileri ve ihracatçıları için bir platform olmayı hedeflemiyor; aynı zamanda Türkiye'nin taze meyve-sebze sektörünü uluslararası arenada vitrine çıkarmayı amaçlıyor. Etkinlik, tarım ve gıda ihracatının geleceğine dair önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak. Şu an stant kurulumlarımız son hızla devam ediyor. Rakiplerimizin ya da benzer fuarları yapmaya çalışan diğer firmaların, fuarı yapamayacağımız hakkındaki dedikodularına lütfen itimat etmeyin. Biz tüm heyecanımız ve 35 yılın tecrübesiyle sizleri fuarımıza bekliyoruz. Ayrıca, fuarın 2026 yılı için de sürekliliğini sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) başvuru yapılmış ve onaylanmıştır" diye konuştu. - ANTALYA