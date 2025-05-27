Anayasa Mahkemesi'nin 3600 ek gösterge kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili kritik bir karara imza attı. Mahkeme, söz konusu düzenlemenin sadece 15 Ocak 2023'ten önce göreve başlayan memurlar için geçerli olmasını öngören geçici maddeyi oybirliğiyle iptal etti.

ARTIK YENİ ATANANLAR DA KAPSAMDA OLABİLİR

Kararın uygulanması halinde, 15 Ocak 2023 sonrası göreve başlayan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri dahil tüm kamu personeli, 600 puanlık ek gösterge artışından faydalanabilecek.

Bu durumda:

Yeni memurların brüt maaşlarına 607,53 TL,

Net maaşlarına ise 431,35 TL zam gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, 30 yıl hizmet süresini tamamlayan bir memurun emekli aylığında 486,02 TL artış yaşanacak.

KANUN FARKI MAAŞ UÇURUMU YARATIYOR

Ancak gösterge artışı her memura aynı oranda yansımıyor. 5434 sayılı kanuna (Ekim 2008 öncesi atananlar) tabi memurlar, sadece gösterge değil, aynı zamanda tazminat yansıtma oranı artışı ile de maaşlarında ciddi iyileşme elde ediyor. Bu kapsamdaki bir memur emekli aylığında 11.158 TL artış alırken, 5510 sayılı kanun kapsamında olanlar (Ekim 2008 sonrası göreve başlayanlar) yalnızca 2.916 TL artış görebiliyor.

YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ YÜKSELİYOR

AYM'nin iptali sonrası gözler şimdi hükümete çevrildi. Kararın uygulanması için yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Kamu çalışanları ise, bu kararın adil ve kapsayıcı bir şekilde hayata geçirilmesini bekliyor.