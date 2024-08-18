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ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Libya İstanbul Başkonsolosu ile görüştü

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ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Libya'nın İstanbul Başkonsolosu Salahedden Alkasah ile bir araya geldi. Görüşmede, Bursa ile Libya arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Başkanı Hakan Birkan, Libya'nın İstanbul Başkonsolosu Salahedden Alkasah ile bir araya geldi. Libya İstanbul Konsolosluğu'nda yapılan görüşmenin ana gündem maddesi, Bursa ile Libya arasında ticari ilişkilerin güçlendirilmesiydi.

ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, yönetim kurulu üyeleri Kürşat Erbay, Hüseyin Fırat Yıldırım ve derneğin Dış İlişkiler Koordinatörü Osama Alsharif'in de katıldığı toplantıda, Türkiye'nin önde gelen üretim kentlerinden Bursa'nın, Libya ile ticari bağlarını nasıl artırabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Türkiye ile Libya arasındaki köklü tarihi ilişkilerden bahseden Birkan, iki ülke arasında özellikle son dönemde hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.

Davet Başkonsolostan geldi

"Başkonsolos Salahedden Alkasah'ın daveti üzerine buradayız," diyen Başkan Hakan Birkan, "Bursa ile Libya arasında ikili ticaret hacmini büyütmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Ayrıca, Başkonsolosu Bursa'ya davet ettik, bu ziyaret önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Yine Libya hükümetinin davetiyle üyelerimizle Libya'ya yapacağımız ziyaretle bu iş birliğini daha somut hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Alkasah; Bursa ekonomisini yakından izliyoruz

Libya'nın İstanbul Başkonsolosu Salahedden Alkasah ise ANASİAD'ın başarılı faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirtti. Bursa'nın üretim gücünü ve ticari kapasitesini iyi bildiklerini söyleyen Alkasah, ANASİAD ile iş birliğine büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkonsolos Alkasah,"Başkan Hakan Birkan'ın davetimize icabet etmesi bizi memnun etti. Ben de gelecek hafta Bursa'yı ziyaret ederek, iş birliği fırsatlarını yerinde inceleyeceğim. Aynı zamanda, ANASİAD üyelerini Libya'ya davet ettik, orada yapılacak temaslar ve B2B görüşmelerle daha somut adımlar atmayı hedefliyoruz" dedi.

Alkasah, bu ziyaretlerin Bursa ile Libya arasında verimli iş birliklerinin başlangıcı olacağını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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