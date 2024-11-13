Anadolu Mandası Islah Projesiyle Yetiştiricilikte Farkındalık Arttı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi ile yetiştiricilerin manda yetiştiriciliği ve kayıt tutma konusunda daha fazla bilinçlendiğini, manda ürünleri konusunda farkındalık ve talebin arttığını belirterek, manda ürünlerinin getirisinin arttığını söyledi.

Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi Yürütme Kurulu Toplantısı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları teknik personeli, il proje lideri, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birlik başkanı ve ilgili teknik personel katıldı. Toplantıda konuşan İl Müdürü İbrahim Sağlam, "2011 yılında başlatılan proje Bafra, Çarşamba ve 19 Mayıs ilçesinde başlatılmasına rağmen daha sonradan 2013 yılında Vezirköprü 2016 Ladik ilçesinin de dahil edilmesi ile birlikte toplam 5 ilçede sürdürülmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, OMÜ ve Manda Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa yürütülmekte olan projeyle saf yetiştirme ve seleksiyon yöntemi kullanılarak ıslah çalışmalarının yürütülmesi, gelecekte birliklere ve çiftçilere kendi ıslah sistemlerini kurmaları konusunda uygulamalı eğitimlerin yapılması amaçlanmaktadır. Bu projede Anadolu manda varlığımızın ve yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması, hızla azalışının önlenmesi ve bu üretim kolundan elde edilen verim ve gelirin artırılması hedeflenmiştir" dedi.

Projenin getirileri ve destekler

Sağlam şunları söyledi:

"2011 yılından bu yana ilimizde uygulanan bu proje ile ilimizde, 2012 yılında 620 kg civarında olan süt verimi bin 278 kg'a yaklaşmıştır. Malakların doğum, 6. ay ve 12. ay ağırlıklarında artış görülmüştür. Yetiştiricilerimiz manda yetiştiriciliği ve kayıt tutma konusunda daha fazla bilinçlenmiş, manda ürünleri konusunda farkındalık ve talep artmıştır. Manda ve ürünlerinin getirisi artmış olup, örgütlü yetiştiricilik ve kazanımları daha iyi kavranmıştır. Yetiştiricilerde damızlık hayvan kavramı önem kazanmıştır. Proje kapsamındaki yetiştiricilere her yıl yayınlanan tarımsal desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen miktarlarda hayvan başına destekleme yapılmaktadır. Proje kapsamında 2021 yılında 96 işletmede bin 408 malak için 316 bin 800 TL, 3 bin 300 manda için 2 milyon 594 bin 520 TL ödeme yapılmıştır. 2022 yılında 91 işletmede bin 18 malak için 1 milyon 323 bin 400 TL, 3 bin 124 manda için 4 milyon 931 bin 264 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 2023 yılında 91 işletmede bin 107 malak için 3 milyon 597 bin 750 TL, 3 bin 300 manda için 10 milyon 717 bin 500 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 2024 yılı içinde projedeki boğa ve doğuran anaç manda için 6 bin 200 TL, doğurmayan anaç manda için 3 bin 900 TL, ayrıca damızlığa ayrılmak üzere seçilen manda (düve-tosun) için bin 50 TL destekleme ödemesi yapılacaktır." - SAMSUN