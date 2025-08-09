Anadolu Isuzu, İhracatta 169. Sıraya Yükseldi

Anadolu Isuzu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) gerçekleştirdiği " Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması 2024"te 169'uncu sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında 167,9 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Anadolu Isuzu, bu küresel başarısını elde ettiği dereceyle tescilledi.

TİM'in 2024 Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması'nda Anadolu Isuzu, 169'uncu sırada gösterildi. Son teknolojiyle üretilen, yüksek kalite standartlarına sahip ürünleriyle dünya genelinde geniş satış ağına ve müşteri kitlesine ulaşan şirket, ihracatı stratejik bir büyüme alanı ve sürdürülebilir değer yaratımının temel unsuru olarak konumlandırıyor.

Anadolu Isuzu, uluslararası pazarlarda daha etkin bir rol almak için AR-GE, üretim, teknoloji ve satış sonrası destek süreçlerine bütüncül yatırımlar gerçekleştiriyor. Küresel rekabetteki yerini bu yatırımlarla güçlendiren şirket, gelecek dönemde de ihracat odağını koruyarak farklı pazarlarda yeni açılımlar yapmayı ve ihracat hacmini daha üst seviyelere taşımayı hedefliyor.

"45'ten fazla ülkeye ihracat yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, şirketlerinin 40 yılı aşan AR-GE ve üretim tecrübesiyle, çoğunluğu Avrupa olmak üzere 45'ten fazla ülkeye ihracat yaptığını belirtti.

Arıkan, 2024'te gerçekleştirdikleri ihracatla, bir kez daha Türkiye'nin önde gelen ihracatçıları arasında yer almanın gururunu yaşadıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Araştırmada, önceki yıla göre 22 basamak yükselerek 169. sırada yer almamız, ihracatta kararlı ve sürdürülebilir büyüme stratejimizin somut bir göstergesi. İhracatımızı artırmak için yüksek mühendislik kalitesi, müşteri odaklı üretim anlayışı, sürdürülebilir teknolojilere yapılan yatırımlar ve güçlü satış sonrası destek stratejilerini entegre şekilde hayata geçiriyoruz."

"Terzi Usulü Üretim" yaklaşımları sayesinde her ülkenin özel ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirebildiklerini vurgulayan Arıkan, "Bu sayede, farklı coğrafyalarda rekabet avantajı elde ediyoruz. Bu bütünsel yaklaşım, markamızın küresel pazarlarda güvenilir ve rekabetçi bir oyuncu olmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.