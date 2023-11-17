Anadolu Birlik Holding ile TSE arasında işbirliği protokolü imzalandı

Anadolu Birlik Holding ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreni Konya Şeker kampüsü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Protokol, Anadolu Birlik Holding bünyesinde bulunan tüm İşletmelerin, Kalite Belgelendirme sürecinde, TSE tarafından yapılan tüm denetim ve belgelendirme hizmetlerini kapsayacak. İş birliği kapsamında, standardizasyon bilincinin yaygınlaştırılması için, sektörün ihtiyacı olan alanlarda ve konularda TSE ile ortak eğitim, seminer, panel planlanması, belgelendirme (Sürdürülebilir Güvenli Üretim, Ürün, personel, hizmet ve sistem belgelendirme) alanlarında ortak çalışma alanlarının artırılması, TSE tarafından verilen tüm belgelendirme hizmetlerinin kuruma sunulması, muayene ve gözetim alanında işbirliği yapılması, deney ve kalibrasyon hizmetleri alanında imkanların değerlendirilerek mutabık kalınan hususlarda tarafların alt yapısında bulunan laboratuvarların geliştirilmesi ve karşılıklı kullanılabilmesi de yer alıyor. Tüm süreçlerde ve yönetim sistemleri belgelendirmelerinde çıkabilecek/doğabilecek ücretlendirmelerde ise TSE, yüzde 25 oranında indirim uygulayacak. Protokol, Anadolu Birlik Holding ve TSE arasında imzalandı. Protokolün ardından TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Anadolu Birlik Holding iştiraki Konya Şeker A.Ş'ye "TSE Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgelerini" verdi. Türkiye'de gıda sektöründe 3 tesisiyle birden bu belgeyi hak eden Konya Şeker'in Çumra atıştırmalık fabrikası, Seydibey tarımsal ürünler işleme entegre tesisi ve PANAGRO Tarım ve Hayvancılık Gıda San.ve Tic. A.Ş., nin belgesini TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'ya takdim etti.

İşimiz gıda olunca doğal olarak önceliğimiz de "kalite', "kaliteyi" sağlamak"

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, TSE'nin standartlara uygun olan kaliteli ürün bilincinin yerleştirilmesi ve artırılması için hizmet veren önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, hem yapılan iş birliğinin önemine hem de belgelerin hak edilmesine vurgu yaptı. Başkan Erkoyuncu, "İşimiz gıda olunca doğal olarak önceliğimiz de 'Kalite', 'Kaliteyi' sağlamak ya da ulaştığınız Kalite Standardını korumak için de belli yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir. İşte Bugün Panagro, Seydibey ve Çumra Şeker'deki mamul fabrikalarımızın 'Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgelerini' de teslim alıyoruz. Malumunuz gıda sektöründe güvenli üretim çok çok önemli. Özellikle pandemi gibi küresel bir salgını yaşamışken gıda, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıdanın önemi daha fazla ortaya çıktı. Biz tüm fabrikalarımızda ve üretim tesislerimizde kalite ve hijyeni ön planda tutmuş bir kurumuz. Pandemi sürecinde edinilen tecrübeleri kalıcı hale getirmek, çalışan sağlığını korumak ve güvenli üretimi sistemli bir yapıya kavuşturmak için TSE-Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi başvurusuna bulunan tesislerimiz tüm denetimleri başarı ile tamamlayarak bu belgeyi almayı başarmıştır. Gıda sektöründe sürdürülebilir güvenli üretim belgesini aynı anda üç tesisi ile birlikte alan ilk kurum olmayı başardık. Konya Şeker bu belgelerle TORKU marka ürünlerinin kalite, hijyen ve güvenilirliğini de belgelendirmiş oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılında böylesi bir kalite tescili bizim adımıza gurur vesilesidir. İnşallah çiftçimizden ve milletimizden aldığımız güç ve destekle gıdanın da gıda güvenliğinin de güvencesi olmaya devam edeceğiz. Bu süreçlerde hep yanımızda olarak sorumluluğumuzu artıran TSE ile bundan sonra da birçok projede iş birliğini kapsayacak protokolün de her iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Anadolu Birlik Holding ve Konya Şeker gibi dev firmalarla yapılan iş birliklerinin değerli"

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ise, hem protokolün hem de belgelerin hayırlı olmasını dileyerek, Anadolu Birlik Holding ve Konya Şeker gibi dev firmalarla yapılan iş birliklerinin değerli olduğunu aktardı. Gıda sektöründe 3 tesisi ile bu belgeyi alan firmaların yönetici ve çalışanlarını tebrik eden TSE Başkanı Şahin, "Konya Şeker A.Ş.'nin markası Torku'nun üretildiği tesisler, gıda güvenliği, kaliteli üretim ve hijyen kurallarını tam olarak yerine getirmesi, bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı kesintiler sırasında çalışmaya devam edebilme kabiliyeti olması, kontrol ve hazırlıkları sağlayıp güvenli üretimin sürdürülebilmesi için tüm şartları yerine getirme kapasitesinden dolayı 'TSE Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır. Bir kez daha tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Birkaç yıl önce hepimizin ana gündemi pandemi iken, bugün dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, inovasyon, sürdürülebilirlik gibi konular tüm dünyada konuşulan başlıca hususları oluşturuyor. Enstitü olarak, faaliyetlerimizdeki temel şiar, tüm paydaşlarımızın ekonomik ve yapısal niteliklerini daha da güçlendirmek ve bunu sürdürülebilir kılmaktır; TSE, asıl gücünü buradan almaktadır. Öncü çalışmalarıyla paydaşlarına küresel rekabette güçlü bir perspektif sunan Enstitümüz, kuruluşlarda güvenli üretimin sürdürülebilirliğini geçerli kılmak adına Sürdürülebilir Güvenli Üretim İçin Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladı. Bugün burada, yaptığımız denetimleri başarıyla tamamlayarak TSE Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi ve TS EN ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgemizi firmamıza takdim ediyoruz. Bu çalışmada emeği geçen tüm çalışanları tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Protokol imza ve belge takdim törenine TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, TSE Konya yetkilileri, Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu, Konya Şeker A.Ş. Genel Müdürü, Belge alan firmaların yöneticileri ve basın mensupları katıldı. - KONYA