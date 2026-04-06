İş dünyası temsilcileri AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

DEİK Başkanı Olpak, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı'nın 106. yılını tebrik ediyor, köklü geçmişi ve güçlü vizyonuyla nice yıllar boyunca hakikatin sesi olmasını diliyorum." mesajını yayımladı.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya da ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, Milli Mücadele'nin en kritik anlarında hakikatin sesi olarak doğmuş, bugün de milletimizin sesini dünyaya duyuran güçlü bir hafıza ve güven kaynağıdır. Bu köklü mirasa emek veren herkese saygı ve teşekkürlerimle, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

"Haberin merkezinde, gerçeğin izinde 106 yıl... Milli Mücadele'nin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın bugün geldiği nokta hepimiz için gurur vericidir. Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine tanıklık eden bu köklü kurumun 106. yılını kutlarım. Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla bir asrı deviren Anadolu Ajansı, sadece bir haber kaynağı değil, aynı zamanda Türkiye'nin küresel ölçekteki prestij kaynağıdır. İş dünyasının dinamizmini dünyaya duyuran, haberin güvenilir limanı AA'nın gece gündüz demeden çalışan tüm emekçilerini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş
