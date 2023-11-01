Amasya'da Hükümlüler Tarla Alanını Sera Haline Getirdi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki açık ceza infaz kurumunda bir kısım alan tarla gibi sürülerek seraya dönüştürüldü. Hükümlülerin örtü altı yetiştiriciliği eğitimi alıp sebze yetiştirmeleri için oluşturulan seraların açılışı yapıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki açık ceza infaz kurumunda bir kısım alan tarla gibi sürülerek seraya dönüştürüldü. Hükümlülerin örtü altı yetiştiriciliği eğitimi alıp sebze yetiştirmeleri için oluşturulan seraların açılışı yapıldı.

DOKAP'ın desteğiyle hayata geçirilen 'Dezavantajlı Grupta Bulunan Bireylere Seracılık Alanında Eğitim Verilerek, İstihdama Katılmalarının Sağlanması ve Yeni Bir Meslek Edindirme Projesi' çerçevesindeki açılışa Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Yoldaş ve diğer yetkililer katıldı.

Hükümlülerin meslek edinmeleri ve sosyal hayata adapte olabilmeleri için önemli çalışmalara imza atıldığını belirten Vali Doruk, "Bu projeyle Gümüşhacıköy Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü vatandaşlarımızın örtü altı yetiştiriciliği eğitimi almaları ve cezalarının infazı sonrasında kendilerine ait veya kiralayacakları alanlarda kuracakları seralar ile ekonomi ve istihdama katkı sağlamalarını hedeflemekteyiz" dedi.

Açılışın ardından seraları dolaşan Vali Doruk ve beraberindekiler yetiştirilen ürünlerle ilgili bilgiler aldı. - AMASYA