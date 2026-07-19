Amasra 3 günde nüfusunun 16 katı ziyaretçiyi ağırladı

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya turist akını yaşanıyor. Toplam nüfusu 6 bin 600 olan Amasra'yı son üç günde 100 bin kişi ziyaret ederken, ilçeye giren araç sayısı ise 25 bin oldu.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın 'çeşmi cihan' (Dünyanın göz bebeği) olarak nitelendirdiği Bartın'ın Amasra ilçesi muhteşem doğası, bakir koyları, tarihi mekanları, plajları, balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bayramlarda hınca hınç dolan 6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesinde okulların tatil olmasının ardından hareketlilik başladı. İlçedeki otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara çıkarken, pansiyonlarda ise bu oran yüzde yüzlere ulaştı. Son 3 günde günü birlikçilerle birlikte 25 bin aracın girdiği ilçeyi, 100 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Cuma, cumartesi ve pazar günlerinde nüfusunun 16 katı ziyaretçiyi ağırlayan ilçedeki tarihi sokaklar, plajlar ve otoparklar tamamen doldu.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, yaşanan yoğunlukta son dönemlerde bölgenin tanıtımı amacıyla yürütülen faaliyetlerin ve ilçenin en uygun turizm yerleri arasında yer almasının da etkili olduğunu kaydetti. Türkiye genelinde yapılan fiyat-performans araştırmalarına göre en uygun turizm yerleri sıralamasında Amasra'nın üçüncü sırada olduğunu belirten Saylam, "Amasra'da sezonu açtık. Otellerde doluluk oranı yüzde 80-90'lara ulaştı. Pansiyonların ise nerdeyse tamamı doldu. Fiyatlarımız uygun. Özellikle Ankara, Zonguldak, Bolu, Eskişehir olmak üzere çevremizdeki illerin çoğu bölgemizi tercih ediyorlar. Dün aldığımız bilgilere göre cumartesi günü için 21 bin araç giriş ve çıkışı olmuş ilçemize. Otoparklar da doldu ama kimseyi geri göndermedik. Kurumların da desteğiyle inşallah bu sene çok güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.

Hafta içinde ise gurbetçi yoğunluğu beklediklerini vurgulayan Saylam, "Son 3-4 gündür gurbetçiler de gelmeye başladı. Onların gelişi ile de hareketliliğin daha da artmasını bekliyoruz" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı