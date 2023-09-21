Altunkaya Şirketler Grubu, Venezuela'da düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarında dikkat çekti

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarına katılan Altunkaya Şirketler Grubu, en fazla ilgi gören firma oldu. Altunkaya Grup tarafından üretilen birçok ürün, Venezuela Devlet Başkan yardımcısı Delcy Rodriguez'in de ziyaret ettiği stantta sergilendi.

Venezuela'nın Başkenti Karakas'ta düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarına katılan Altunkaya Şirketler Grubu fuarın en fazla ilgi gören firması olma özelliğiyle dikkat çekti. Venezuela Devlet Başkan yardımcısı Delcy Rodriguez'in de ziyaret ettiği stantta Altunkaya Grup tarafından üretimi gerçekleştirilen birçok ürün yer alıyor.

Yatırımları, üretim ve istihdamının yarı sıra dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği ihracatıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Altunkaya Grup uluslararası fuarlarında gözdesi haline geldi. Venezuela'nın Başkenti Karakas'ta kapılarını açan ve 24 Eylül 2023'e kadar devam edecek olan Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılan Altunkaya Grup ürünleriyle dikkat çekti. Fuarın başarılı geçmekte olduğunu ifade eden Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya hedeflerinin dünyanın en uzak bölgeleri dahil olmak üzere bütün kıtalarda ve ülkelerde Türk ürünlerinin hak ettiği pazarlara kavuş mak olduğunu sözlerine ekledi. Altunkaya yaptığı değerlendirmede, "Venezuela ülkemiz için önemli bir pazardır. 20-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Karakas / Venezuela'da düzenlenen "Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarına katıldık. Fuarın ilk gününden itibaren ürünlerimize büyük ilgi gösteriliyor. Devam etmekte olan fuarda önemli iş bağlantıları da gerçekleştiriliyoruz. Ülkemizin her zaman olduğu gibi üretimini ihracat yoluyla dünya pazarlarında hak ettiği değerlerle pazarlamaya ihtiyacı var. Bizlerde dünyanın diğer kıta ve ülkelerinde olduğu gibi burada da etkin olarak faaliyet göstererek uzak ülkelerde yeni pazarlar edinme çabasındayız" diye konuştu.

Kapılarını 20 Eylül 2023 tarihinde açan fuarın 24 Eylül 2023'e kadar devam edeceği de öğrenildi. - GAZİANTEP