Altınordu Belediyesi Tekstil Parkı İnşaatı Devam Ediyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından yapım çalışmalarına başlanan tekstil park inşaatında çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören, projenin tam anlamıyla bittiğinde 2 bin kişiye iş imkanı sunacağını söyledi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in istihdam yönlü projelerinden biri olan Altınordu Tekstil Park inşaatı devam ediyor. Karacaömer Mahallesi sınırları içerisinde, Ordu-Sivas Karayoluna sınır konumunda bulunan ve Altınordu Belediyesi'ne ait 9 bin 700 metrekare arsa üzerinde yükselen proje iki etaptan oluşuyor. Projenin yüzde 40 seviyelerine ulaşan birinci etabının 2024 yılı şubat ayı içerisinde hizmete açılması hedefleniyor.

15 Aralık 2022 tarihinde ihalesi yapılan ve 400 gün yapım süresi verilen tekstil park, her 2 etabı hizmete girdiğinde yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Başkan Aşkın Tören'in girişimleriyle, bakanlıklar ile müştereken yürütülen projenin birinci etabında 700 ile bin kişi, ikinci etabı tamamlandığında ise şehirde yaklaşık 2 bin kişiye iş imkanı sunması hedefleniyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehrin önemli sosyal sorunlarından biri olan işsizliğin çözümü için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Başkan Tören, "Göç veren değil, üretimiyle güç veren bir şehir gayesiyle çalışıyoruz. İlk günden itibaren Altınordu'muz için üreten ve kendine yeten bir şehir inşası gayesiyle çalışıyoruz. Bu anlamda, istihdam politikalarıyla insanımızı kendi şehrinde iş üretir hale getirerek, Altınordu'muzu bölgemizin, marka şehri haline getirmek en büyük hedeflerimizden biri. Bu hedeflerimiz çerçevesinde özellikle gençler ve kadınların işgücünün temel ve mesleki becerilerinin, işgücü piyasasının sürekli değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesine imkan sağlayacak politikalar belirledik ve uyguladık. Tekstil park projemiz bu politikalarımızın bir sonucu olarak Altınordu'da yükseliyor. 2 etaptan oluşan projemiz tamamlandığında yaklaşık 2 bin kişiye iş imkanı sunacağız" diye konuştu. - ORDU