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Altın ve dolar güne nasıl başladı?

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Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 2 bin 712 liradan işlem görüyor. Dolar/TL ise haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 33,71 seviyesinden işlem görüyor.

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 2 bin 712 liradan işlem görüyor. Geçen hafta cuma, altının ons fiyatı ve dolar/TL'den bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 2,23 yükselişle 2 bin 716 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,20 azalışla 2 bin 712 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 492 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 900 liradan satılıyor.

Cuma günü 2 bin 509,8 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı haftayı yüzde 3,2 artışla 2 bin 508,1 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,20 azalışla 2 bin 502 dolardan işlem görüyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, resesyon endişelerinin de yatışması risk iştahını olumlu etkiledi. Bu hafta gözler ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrilirken, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor. Analistler, bugün ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

DOLAR GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 33,71 seviyesinden işlem görüyor. Cuma alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,15 artışla 33,6900'dan tamamladı. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,33 altında 102,01 seviyesinde bulunuyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, resesyon endişelerinin de yatışması risk iştahını olumlu etkiledi. Bu hafta gözler ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrilirken, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor. Analistler, bugün ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Abd Merkez Bankası Cumhuriyet Altını Merkez Bankası Jerome Powell Ekonomi Fed Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Arif İnanç:

Öyle sıkı ekonomiler varki Dünya da. biz yetişemiyoruz. Altın yükseltiliyor. Borsa yükseltilmeye çalışılıyor, döviz yükseltiliyor, bu arada kripto paralarda yükseliyor. Ne alırsanız hep kazanç demek mi istiyorlar! Yada ne yaparsanız yapın elde avucdakini yatırım adı altında toplayacağız. Piyasalar tam durmak üzere . Az kaldı. Bağ bahçe işi bitsin bakalım neler olacak. Allah sonumuzu hayırlı kılsın.

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