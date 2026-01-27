Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 5 bin 111 dolara kadar yükselerek rekor tazelerken küresel yatırım bankaları tahminlerini baştan aşağı güncelleyerek 2026 ve sonrası için daha yüksek hedefler belirledi.

REKOR SEVİYELER ALTIN TAHMİNLERİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ

Ons altın fiyatı, rekor seviyelere yakın seyrini sürdürürken küresel yatırım bankaları tahminlerini güncellemek zorunda kaldı. Morgan Stanley, jeopolitik riskler, merkez bankası alımları ve yatırımcı talebinin güçlü seyrine dikkat çekerek altının ons fiyatının 2026'da 5 bin 700 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Societe Generale ise daha da ileri giderek fiyatın 6 bin dolara ulaşma ihtimalini gündeme getirdi.

BANKALAR TAHMİN HEDEFLERİNİ YÜKSELTTİ

Bankaların yeni tahminlerine göre altın, yatırımcılar tarafından güvenli liman aracı olarak görülmeye devam ediyor. Morgan Stanley gibi kurumlar olası faiz politikaları ve jeopolitik belirsizliklerin talebi destekleyeceğini belirtiyor. Societe Generale'nin daha yüksek seviyelere işaret eden tahmini ise piyasalarda dikkatle izleniyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE MERKEZ BANKALARI ETKİLİ

Uzmanlar, artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin fiyatlar üzerinde belirleyici olduğunu söylüyor. Ayrıca yatırımcıların artan belirsizlik ortamında altına yönelimi tahminlerin yukarı revize edilmesinde önemli rol oynadı.

ALTIN YATIRIMCISINA 27 GÜNDE YÜZDE 20 KAZANDIRDI

Küresel çapta jeopolitik risklerin sürmesi, ABD yönetiminin Grönland konusundaki ısrarı ve Avrupa ülkeleriyle bu mesele üzerinden yaşanan gerilim, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması ve buna bağlı olarak doların değer kaybetme eğilimini sürdürebileceğine dair beklentiler, değerli metalleri destekliyor.

Buna ek olarak ABD'de federal hükümetin kısmen de olsa yeniden bir kapanmayla karşı karşıya kalabileceğine yönelik endişeler ile Çin'de artan talep de bu fiyat hareketlerinde etkili oldu.

Yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının ons fiyatı, bugün itibarıyla 5 bin 111 dolara çıkarak rekor kırdı. Altının onsu, 31 Aralık 2025 ile 26 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 20 getiri sağladı.

"FİYAT HAREKETLERİNİN LİDERLİĞİNİ GÜMÜŞ ALDI"

Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu, altının normal koşullarda piyasanın sürükleyici unsuru olduğuna dikkati çekerek, gümüş, platin ve paladyum gibi diğer değerli metallerin genellikle altını takip ettiğini söyledi.

Ancak son haftalarda bu dinamiğin tersine döndüğünü belirten Hatipoğlu, gümüşün son dönemde fiyat hareketlerine liderlik ettiğini kaydetti.

Hatipoğlu, ABD ile Avrupa ülkelerinin Grönland meselesi üzerinden karşı karşıya gelmesi, Kanada'nın Çin'le ticaretini sınırlamaya yönelik gündeme gelen yüzde 100 gümrük vergileri ve İsrail-İran gerilimi gibi başlıkların altın ve gümüşü destekleyen başlıca risk unsurları arasında yer aldığını ifade etti.

Bunların yanı sıra psikolojik faktörlerin de yükselişte etkili olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Çin'de yatırımcıların fiziksel gümüşe olan yüksek talebi nedeniyle durmaksızın artan fiyat karşısında bireylerin kazanç fırsatlarını kaçırmaktan duyduğu yoğun endişeyi ifade eden FOMO da çalışıyor ve yatırımcılar COMEX gümüşte başka hiçbir dinamiğe bakmadan gümüş alıyor."