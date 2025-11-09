Haberler

Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam

Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam Haber Videosunu İzle
Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzmanlara göre altındaki kısa vadeli dalgalanmalar yıl sonuna doğru yerini yeniden yükselişe bırakabilir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar/TL kurunun desteğiyle gram altının yıl sonuna kadar kademeli bir artış göstereceğini ve 6 bin TL'nin üzerini test edebileceğini öngörüyor. Memiş'e göre Kasım sonuna kadar görülebilecek sınırlı düşüşlerin ardından altın, yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilir.

  • Altın fiyatları 3 bin 885 ile 4 bin 20 dolar arasında dalgalanıyor.
  • Gram altın son bir haftada 150 liralık artış kaydederek 5 bin 650 TL seviyesine ulaştı.
  • Gram altının yıl sonunda 6 bin TL'nin üzerinde kapatma ihtimali bulunuyor.

Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Son haftalarda bir yükselip bir düşen fiyatlar, yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Haftanın son gününde hem ons altın hem de gram altın tarafında hareketli bir tablo gözlemlendi.

BELİRLİ BİR BANTTA SIKIŞTI

Uzmanlara göre altın, haftayı sınırlı bir aralıkta tamamladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, fiyatların şu anda belirli bir bant aralığında dalgalandığını belirterek şunları söyledi: "Altın fiyatları 3 bin 885 ile 4 bin 20 dolar arasında sıkışmış durumda. Bu bant aralığında oyalanıyor ve haftayı 4 bin dolar seviyesinde kapattı."

Altın için net tahmin verildi! İşte yıl sonunda göreceği rakam

GRAM ALTINDA TOPARLANMA DİKKAT ÇEKTİ

Memiş, gram altın cephesinde ise dikkat çeken bir toparlanma yaşandığını ifade etti. Geçtiğimiz hafta 5 bin 500 TL'ye kadar gerileyen gram altının yeniden yükseliş eğilimine geçtiğini belirten uzman isim, "Gram altın son bir haftada 150 liralık artış kaydetti ve haftayı 5 bin 650 TL seviyesinde tamamladı" dedi.

Altın için net tahmin verildi! İşte yıl sonunda göreceği rakam

YIL SONU BEKLENTİSİ: 6 BİN TL'NİN ÜZERİ MÜMKÜN

Konuk olduğu bir canlı yayında konuşan Memiş, altın yatırımcılarının merak ettiği yıl sonu tahminine de değinerek, dolar/TL kurunun fiyatları desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Altın için net tahmin verildi! İşte yıl sonunda göreceği rakam

İslam Memiş, "Kasım ayı sonuna kadar kısa süreli düşüşler görülebilir. Ancak bu hareketlerin ardından yeniden yükseliş trendi başlayacaktır. Mevcut görünüm, gram altının yılı 6 bin TL'nin üzerinde kapatma ihtimalini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Altın için net tahmin verildi! İşte yıl sonunda göreceği rakam

PİYASADA TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Uzmanlara göre altın, kısa vadeli dalgalanmalar yaşasa da uzun vadede yönünü yukarı çevirebilir. Yatırımcıların bu süreçte anlık dalgalanmalara değil, genel trende odaklanmaları öneriliyor.

Umut Halavart
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.