Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam

Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Son haftalarda bir yükselip bir düşen fiyatlar, yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Haftanın son gününde hem ons altın hem de gram altın tarafında hareketli bir tablo gözlemlendi.

BELİRLİ BİR BANTTA SIKIŞTI

Uzmanlara göre altın, haftayı sınırlı bir aralıkta tamamladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, fiyatların şu anda belirli bir bant aralığında dalgalandığını belirterek şunları söyledi: "Altın fiyatları 3 bin 885 ile 4 bin 20 dolar arasında sıkışmış durumda. Bu bant aralığında oyalanıyor ve haftayı 4 bin dolar seviyesinde kapattı."

GRAM ALTINDA TOPARLANMA DİKKAT ÇEKTİ

Memiş, gram altın cephesinde ise dikkat çeken bir toparlanma yaşandığını ifade etti. Geçtiğimiz hafta 5 bin 500 TL'ye kadar gerileyen gram altının yeniden yükseliş eğilimine geçtiğini belirten uzman isim, "Gram altın son bir haftada 150 liralık artış kaydetti ve haftayı 5 bin 650 TL seviyesinde tamamladı" dedi.

YIL SONU BEKLENTİSİ: 6 BİN TL'NİN ÜZERİ MÜMKÜN

Konuk olduğu bir canlı yayında konuşan Memiş, altın yatırımcılarının merak ettiği yıl sonu tahminine de değinerek, dolar/TL kurunun fiyatları desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

İslam Memiş, "Kasım ayı sonuna kadar kısa süreli düşüşler görülebilir. Ancak bu hareketlerin ardından yeniden yükseliş trendi başlayacaktır. Mevcut görünüm, gram altının yılı 6 bin TL'nin üzerinde kapatma ihtimalini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

PİYASADA TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Uzmanlara göre altın, kısa vadeli dalgalanmalar yaşasa da uzun vadede yönünü yukarı çevirebilir. Yatırımcıların bu süreçte anlık dalgalanmalara değil, genel trende odaklanmaları öneriliyor.