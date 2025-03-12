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Altın fiyatlarının küresel siyasi gelişmeleri fiyatlama ihtimali güçleniyor

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Altın fiyatlarındaki değişimler, küresel ekonomik verilerle şekillense de uzmanlar şu sıralar altının küresel siyasi gelişmeler ve beklentilere odaklandığına vurgu yapıyor. Yatırımcılar için yeni fırsatlar ve riskler anlamı da taşıyabilecek siyasi gelişmelerin başında ise ABD öncülüğünde başlayan Ukrayna-Rusya ateşkes sürecinin geldiğine dikkat çekiyor.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın enflasyon endişesini gözardı etmeyen açıklaması ABD borsaları ve kripto paralarda büyük çöküşe neden oldu. Kripto tarafında yaklaşık 4 trilyon dolar buhar oldu. Küresel yatırımcılar, piyasalardaki bu çöküşe rağmen güvenli liman altının neden hızla yükselmediğini merak ediyor.

DOLARIN DÜŞÜŞÜ ALTIN ÜZERİNDE DE BASKI OLUŞTURDU

Küresel ticaret savaşlar kapsamında ABD'nin ek vergi talepleri birer birer misillemelerle karşılık buluyor. Bu gelişmeler dolarda risk algısının artmasına neden olduğu için ABD resmi para birimi güçsüz seyrediyor. Ons altın fiyatlarına da yansıyan bu tablo altın üzerinde de kısmi baskıya neden oluyor.

ALTIN FİYATLARI SİYASİ GELİŞMELERE ODAKLANDI

Ancak uzmanlar, altında yükseliş için asıl beklenen verinin ekonomik değil siyasi olduğuna dikkat çekiyor. Küresel ticaret savaşlarının ve bunun küresel ekonomiye etkilerinin zaten 2024 sonu ile 2025'in ilk başlarında fiyatlandığını belirten uzmanlar, bu sebeple altının peş peşe rekorlara imza attığını hatırlatıyor. Şimdi altının bu tarihi yükselişten gevşeyerek yatay seyrettiğini kaydederek, ABD'nin dahil olduğu Rusya- Ukrayna barış görüşmelerinin nihayete ermesinin fiyatlanacağını kaydediyor. Anlaşmanın sağlanmasının küresel istikrarı artırabileceği adım olarak yorumlanırken altın fiyatlarında gerileme anlamına gelebileceğini kaydediyor. Bu sebeple küresel altın yatırımcıları ateşkes görüşmelerinden gelecek haberlere odaklanmış durumda.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3430 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3425 lira, en yüksek de 3436 lira seviyesi görüldü. Gram altının tarihi zirvesi 3480 lira seviyesindeydi.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3453 liradan alınırken 3498 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 2916 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2910 dolar, en yüksek de 2919 dolar seviyesi görüldü. Ons altının tarihi zirvesi 2956 dolar seviyesindeydi.

NOT: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi içermemektedir.

Altın fiyatlarının küresel siyasi gelişmeleri fiyatlama ihtimali güçleniyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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