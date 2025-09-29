Altın Emlak Global, Temsilciler Toplantısı'nda Global Vizyonunu Tartıştı

Altın Emlak Global, İstanbul'da gerçekleştirdiği Temsilciler Toplantısı'nda, franchise temsilcileri ve yönetim ekibiyle bir araya geldi.

Türkiye'nin önde gelen yerli franchise gayrimenkul firmalarından Altın Emlak Global, İstanbul Silivri'deki Mola İstanbul tesislerinde gerçekleştirdiği Temsilciler Toplantısı'nda, franchise temsilcileri ve yönetim ekibiyle bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın liderliğinde düzenlenen ve temsilcilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, markanın global vizyonunu, yenilikçi projelerini ve sektörel hedeflerini masaya yatırdı.

"Küresel açılımlarımız gurur verici"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Altın Emlak Global Genel Müdürü Olcay Selvi, "Şirket olarak 9 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu küresel açılımlarımız gurur verici. Yeni web sitemiz global vizyonumuza uygun şekilde güncelleniyor, teknolojilerimiz sizlerin kullanımıyla anlam kazanıyor. GoldNet ve web sitemizin kullanımını artırmayı hedefliyoruz. Avrupa Birliği ve İngiltere'de markamızı tescilledik. Medyada rakiplerimizin toplamının iki katı içerik üretiyoruz. Yeni genel müdürlük ofisimiz Bahçelievler'de 400 metrekarelik bir alanda hizmete giriyor. Reklamlarımız TV ve radyoda devam ediyor, Bayim Olur Musun Fuarı'na katılacağız. Eğitimlerimizle kadromuzu güçlendiriyoruz. Sosyal Medya Kulübümüz ile markamızı daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu marka hepimizin"

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında, "Ana motivasyonumuz elbette her zaman 'kazanmak' olmalı. Bunun için iş birliklerine açık olmalıyız. Portföy paylaşımını artırarak ortak müşteri bulma gayretlerimizi güçlendirmeliyiz. Yapay zeka destekli yeni web sitemizle satış süreçlerini kolaylaştıracağız. Global açılımlarımız, özellikle Almanya pazarındaki gelişmelerle ivme kazanıyor. Faiz düşüşlerinin gayrimenkul yatırımlarını artıracağını öngörüyoruz. Bu nedenle ofislerimiz büyüme modeline hazırlanmalı. Sosyal medya etkileşimleri markamızı güçlendiriyor. Bu marka hepimizin. Birlikte daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı. Temsilcilere katılımları için, Genel Merkez ekibine ise toplantıdaki emekleri için teşekkür eden Özelmacıklı, "Hepinizin azim ve gayretleriyle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

"Girişimcileri fuara bekliyoruz"

Toplantıda ayrıca, Altın Emlak Global markasının 15-19 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 'Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı'nda yer alacağı açıklandı. Özelmacıklı, "Bayim Olur Musun Fuarı, franchise veren firmalar ile girişimcileri bir araya getiren çok önemli bir platform. Franchise ve bayilik ile büyümek isteyen, yeni iş ortakları arayan markalar, ülkemizin franchising alanındaki ilk ve tek fuarı olan bu buluşmada girişimcilerle bir araya geliyor. Dolayısıyla tüm temsilcilerimizin yanında kendi işini kurmak isteyen tüm girişimcileri fuara davet ediyoruz. Yeni atılımlar için 15-19 Ekim tarihleri arasında Yenikapı'da buluşalım" diye konuştu.

Program, ünlü motivasyon konuşmacısı ve eğitmen Sinan Ergin'in "Gerçek motivasyon, bize yakışmayan hayatı reddetmektir" temalı sunumu ve ödül töreniyle sona erdi. - İSTANBUL