Altın, Borsa ve Dolar Kazandı

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,16 değer kazanarak 10.643,58 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.036,41, en yüksek 10.652,28 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,45 değer kazancıyla 12.015,53 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 4,16 artışla 9.772,93 puan, Sanayi Endeksi 1,45 kazançla 15.039,81 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,56 değer kaybıyla 14.223,08 puan oldu.

Ahlatcı Doğalgaz en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,34 ile Ahlatcı Doğalgaz oldu. Ahlatcı Doğalgaz'ı, yüzde 14,60 ile BİM Birleşik Mağazalar, yüzde 13,01 ile Ülker Bisküvi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,41 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 6,82 ile QUA Granite Hayal Yapı ve 5,82 ile Ege Endüstri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 620 milyar 787 milyon lirayla Koç Holding, 446 milyar 430 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 423 milyar 548 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,76 yükselişle 2.491 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,15 artışla 16 bin 302 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,04 artışla 32,2300 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,76 yükselişle 35,0060 lira oldu.

Geçen hafta 40,4920 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,93 artarak 40,8680 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,11 artışla 35,5020 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)