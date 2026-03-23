Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Adana, demir, krom, mermer ve kalker gibi stratejik madenleriyle Türkiye ekonomisinde önemli bir rol üstlenirken, henüz tam kapasite kullanılmayan rezervler ve yeni yatırım planlarıyla birlikte hem istihdamın hem de ihracatın daha da artması ve kentin "maden üssü" konumunun güçlenmesi bekleniyor.

  • Adana'da demir, krom, mermer ve kalker gibi stratejik madenler bulunuyor.
  • Adana'daki maden ocakları ve işleme tesisleri binlerce kişiye istihdam sağlıyor.
  • Adana'da boksit gibi henüz tam kapasiteyle işletilmeyen maden rezervleri tespit edildi.

Tarım ve sanayinin önde gelen şehirlerinden Adana, yer altı kaynaklarıyla da Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlamayı sürdürüyor. Demir, krom ve mermer başta olmak üzere birçok stratejik madenin bulunduğu kentte, yeni yatırımların gündemde olduğu belirtiliyor.

DEMİR VE KROM SANAYİNİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Adana'nın çeşitli ilçelerinde bulunan demir cevheri yatakları, özellikle inşaat ve ağır sanayi için kritik önem taşıyor. Paslanmaz çelik üretiminde kullanılan krom ise yüksek ihracat değeriyle öne çıkıyor ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

KALKER VE MERMER İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ DESTEKLİYOR

5 Ocak gazetesinde yer alan habere göre, şehirde yaygın olarak bulunan kalker (kireçtaşı), çimento üretimi ve altyapı çalışmalarında yoğun şekilde kullanılıyor. Dayanıklılığı ve estetik yapısıyla dikkat çeken Adana mermeri ise hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir yer tutuyor.

"POTANSİYEL DAHA DA BÜYÜK"

Uzmanlar, Adana'daki maden çeşitliliğinin yalnızca mevcut kaynaklarla sınırlı olmadığını ifade ediyor. Alüminyum üretiminin hammaddesi olan boksit gibi madenlerin de bölgede tespit edildiği, ancak bazı rezervlerin henüz tam kapasiteyle işletilmediği vurgulanıyor.

EKONOMİYE VE İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR

Kentte faaliyet gösteren maden ocakları ve işleme tesisleri, binlerce kişiye istihdam sağlarken ihracata da önemli katkı sunuyor. Yeni teknolojiler ve yatırımlarla birlikte Adana'nın yer altı kaynaklarının, Türkiye'nin "Milli Maden Hamlesi" kapsamında daha etkin değerlendirilmesi bekleniyor.

Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz

Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi

Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu! Emniyet'te pes dedirten ifade

Eşinin kafesini soydu, emniyette verdiği ifade pes dedirtti
İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar

İsrail devlet televizyonundan savaşın seyrini değiştirecek haber
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz

Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi

Köşeye sıkışınca dünyayı kana bulayacak çağrıyı yaptı
Bu karenin değeri 20 milyon dolar

20 milyon dolarlık kare!