Alper Özağcı, Öz Finans-İş Sendikası Trabzon Bölge Başkanlığına Yeniden Seçildi

Öz Finans-İş Sendikası Trabzon Bölge Başkanlığına Alper Özağcı yeniden seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, bir otelde gerçekleştirilen Öz Finans-İş Sendikası Trabzon Bölge Başkanlığı 2. Olağan Genel Kuruluna, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, davetliler ve delegeler katıldı.

Köseoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Birlikten güç doğduğunu belirten Köseoğlu, "Sendikanın Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Ordu, Giresun olarak sergilediği güç platformunun özel bir anında hep birlikteyiz. 48 bin üyesi ile 15 bölge başkanlığı ile Türkiye'de ciddi bir yapılanmaya sahip. Hak-İş Konfederasyonu'nun da en büyük üçüncü sendikası. Sendikanızı tebrik ediyorum. Bir kadın olarak, kadın istihdamının bankacılık alanında yüzde 55 seviyelerinde olması nedeniyle ayrıca gururluyum." ifadelerini kullandı.

Eroğlu ise 31 Aralık 2026'ya kadar Ziraat, Halk ve Ziraat Katılım Bankası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlükte olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Toplu İş Sözleşmeleri oluşturulurken her bir arkadaşımız ile sahada görüşüyoruz. Baştemsilcilerimiz, temsilcilerimiz, kadın komitelerimiz, engelli komitelerimiz ve bunun yanında 3 bin 289 şube sorumlusu arkadaşımız ile görüşülüyor. Şu anda bu salonda daha önce bizim temsilcimiz olan, şimdi ise şube müdürü olan arkadaşlarımız var, onlarla da görüşüyoruz. Bankalarımızın bölge başkanlarıyla görüşüyoruz. Kısacası her bir birimle görüşerek toplu iş sözleşmesi için masaya oturuyoruz."

Üyeler için kazanılan her haktan mutluluk duyduklarının altını çizen Eroğlu, "Bir sendikacı, sorunları çözdüğü zaman mutlu olur. Kazanımlar ile mutlu olurum. Aldığımız her hak için emek veriyoruz, yoğun mesai harcıyoruz. Kazanımı elde etmek mümkün ama kavga etmeden, gürültü çıkarmadan, bir sendikacı olarak derman sahibi ile görüşerek çözüm üretiyoruz. Bankalarımız bizim göz bebeğimiz. Aynı zamanda milletimizin, tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bunu da unutmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Tek listeyle gidilen seçimde yeniden başkanlığa seçilen Özağcı da tüm kadrolarıyla iyi ve kötü günlerde Trabzon, Giresun, Ordu, Rize, Artvin ve Gümüşhane'deki 1674 üyelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Özağcı'nın yönetim kurulu listesinde Miraç Aydemir, Elif Ataman, Ensar Korkmaz ve Mehmet Salih Ay yer aldı.

Genel kurula, Sendika Genel Başkan Yardımcıları Ali Kılıç, İrfan Kemal Karatosun, Atıf Güdül ve Saim Esken, Ziraat Bankası Trabzon Bölge Başkanı Mithat Altuntaş, Ziraat Bankası Rize Bölge Başkanı Fatih Ay, Halk Bankası Trabzon Bölge Koordinatörlüğü Kredi Tahsis Bölüm Müdürü Soner Ataman, Hak-İş Trabzon İl Başkanı ve Sağlık-İş Trabzon Şube Başkanı Engin Erbaşaran, Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Şevket Çelik, Öz Orman-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Şener Bayraktar da katıldı.