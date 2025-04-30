Alparslan Bayraktar Macaristan'da Enerji İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Macaristan'da Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. Bakan Bayraktar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, " Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyareti kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto ile bir araya geldik. Görüşmelerde özellikle petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde hem ülkelerimizde hem de üçüncü ülkelerde iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Bu iş birliğinin sonucu olarak 2024 yılında milli şirketimiz TPAO ile Macaristan'ın ulusal petrol şirketi MOL Group arasında imzaladığımız 'Ortak Teklif Verme Anlaşması' kapsamında katıldığımız ihale süreci başarıyla sonuçlandı. Bu sayede Macaristan'ın Buzsak ve Tamasi kara bloklarında hidrokarbon arama hakkı elde etmiş olduk. Bugün Budapeşte'de imza altına aldığımız 'İmtiyaz Anlaşması' ile sahadaki ortaklığımızı resmileştirdik. Atılan imzaların iki ülke için de yeni fırsatlara kapı aralamasını ve hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.