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Almanya Süper Kupa heyecanı Tivibu Spor'da

Almanya Süper Kupa heyecanı Tivibu Spor'da

Almanya Süper Kupa mücadelesi Tivibu Spor'da naklen ekranlara geliyor.

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Almanya Süper Kupa mücadelesi Tivibu Spor'da naklen ekranlara geliyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Bundesliga'yı şampiyon olarak tamamlayan Almanya devlerinden Bayern Münih ve Almanya Kupası sahibi RB Leipzig Almanya Süper Kupası'nı kazanmak için karşılaşıyor.

Dev mücadele 30 Temmuz Cumartesi günü saat 21: 30'da yayınlanacak. ???????

Tivibu Spor; Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen gibi devlerin yer aldığı Bundesliga Ligi'ni de yeni sezonda futbolseverlerle buluşturacak.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

Bayern Münih Tivibu Spor Süper Kupa Almanya Ekonomi Haberler

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