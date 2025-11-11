Haberler

Almanya'nın Kimya-İlaç Sektöründe Düşüş Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın kimya-ilaç sektörü, 2025'in temmuz-eylül dönemine ilişkin rapora göre, üçüncü çeyrekte satışlarını yüzde 2,3 azaltarak 52,1 milyar avroya geriledi. Üretim de yıllık yüzde 1,5 düştü ve sektör zayıf sanayi ekonomisi ile yüksek maliyetler altında zor günler geçiriyor.

Almanya'nın üçüncü büyük endüstrisi olan kimya-ilaç sektöründe düşüş eğilimi üçüncü çeyrekte de devam etti.

Alman Kimya Sanayi Birliği (VCI), 2025'in temmuz-eylül dönemine ilişkin üretim ve satış rakamları raporunu yayımladı.

Buna göre, kimya-ilaç sektörünün satışları yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azalarak 52,1 milyar avroya geriledi. Sektörün üretimi de yıllık yüzde 1,5 düştü.

Kimya fabrikalarının kapasite kullanımı yüzde 70'e düşerken bu sektördeki çalışan sayısı da yaklaşık 478 bine geriledi.

VCI, bu zor durumun nedeni olarak zayıf sanayi ekonomisini, küresel kapasite fazlasını ve yüksek işletme maliyetlerini gösterdi. Sektör ayrıca zayıf ihracat baskısı altında da bulunuyor.

Yaklaşık 1900 şirketi temsil eden VCI'nın raporunda, kısa vadede herhangi bir toparlanma beklenmediğine dikkati çekilirken, "Bu nedenle, VCI, 2025'te en iyi ihtimalle kimya ve ilaç üretiminde durgunluk bekliyor. Kimya üretiminin yüzde 2 düşmesi beklenirken, ilaç endüstrisi bu düşüşü kısmen telafi edebilecek. Fiyatların biraz düşmesi nedeniyle, sektörün toplam geliri yaklaşık yüzde 1 düşerek 221 milyar avroya gerileyecek." ifadelerine yer verildi.

Üçüncü çeyrekte ilaç sektörü, otomotiv ve makine mühendisliğinden sonra Almanya'nın üçüncü büyük sanayi sektörünü desteklemeye devam etti. İlaç üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarken, kimyasal ürünler üretimi yüzde 4,3 düştü.

"Yılın sonuna yaklaşırken sektör sarsılıyor"

VCI Genel Müdürü Wolfgang Große Entrup, kimya sektörünün her alanda sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Yılın sonuna yaklaşırken sektör sarsılıyor." ifadelerini kullandı.

Entrup, "Üretim, satışlar, fiyatlar, kapasite kullanımı, her şey düşüşte. Alman hükümeti durumun ciddiyetinin farkında. Ancak, özel fonlar ve bazı ekonomi politikası ayarlamalarına rağmen, ekonomik bir dönüşüm sağlayamadı." yorumunu yaptı.

Sektörde geleceğe yönelik iyimserliğin kalmadığını aktaran Entrup, ilaç sektöründe de güvenin sarsıldığını belirtti.

Wolfgang Große Entrup, "ABD'nin dengesiz ticaret politikaları, gümrük vergileri, küresel fiyat düşüşleri, tüm bunlar ilaç üretim tesislerimizi de etkiliyor. Acil bir endüstriyel atılım gerekiyor. Hiçbir şey yapılmazsa, Almanya'daki endüstri dönüşüm maliyetleri ve bürokrasi arasında ezilmeye devam edecek. Nakavt darbesi gittikçe yaklaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çin etkisi

Alman kimya sektörü, yüksek enerji maliyetleri, bürokratik engeller, tedarik zinciri sorunları ve zor durumdaki ekonomiyle birleşen düşük taleple yıllardır mücadele ediyor.

Otomotiv ve makine mühendisliği sektörlerinin yanı sıra kimya endüstrisi de Almanya'nın özellikle ihracat odaklı sektörlerinden biri olarak biliniyor.

Sektör, Almanya'da istihdamın yüzde 3'ünü sağlayarak, gelir açısından en büyük sanayi sektörü konumunda.

Çin'in ithalata daha az bağımlı hale gelmeye odaklanması ve ABD'nin yeni gümrük vergisi de kimya sektörünü olumsuz etkiliyor.

BASF gibi Alman kimya şirketleri, işten çıkarmalar da dahil önemli maliyet azaltma programları duyurdu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love

Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar durdurulacak

Güney Kore'den çok konuşulacak karar: Tüm uçuşlar durdurulacak
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.