Alman hükümeti, Ukrayna ile silah sanayisi işbirliğini derinleştirmek için 10 maddelik plan açıkladı

Güncelleme:
Almanya, Ukrayna ile silah sanayisindeki işbirliğini genişletmeyi hedefleyen 10 maddelik bir plan açıkladı. Plan, yatırımlar için garanti kullanımını, ortak silah alımını ve iki ülke arasında insansız hava araçlarının geliştirilmesini öngörüyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan en çok etkilenen ülkelerden Almanya, Kiev ile silah sanayisinde işbirliğini daha da genişletmeyi hedefleyen 10 maddelik bir plan hazırladı.

Alman hükümeti tarafından bugün yayınlanan 10 maddelik plan, Alman savunma şirketleri tarafından Ukrayna savunma sektörüne yapılacak yatırımlar için yatırım garantilerinin kullanımını inceleme taahhüdünü içeriyor.

İlgili tüm bakanlıklarla koordineli hazırlanan planda, Ukrayna sanayisinin Avrupa Birliği (AB) çapındaki savunma pazarına entegrasyonunun, mümkün olduğunda AB'nin ortak savunma tedarik araçlarıyla da desteklenmesi gerektiği belirtiliyor.

Plana ilişkin yapılan açıklamada, "Alman hükümeti, Ukrayna'nın yararına Avrupa ortaklarıyla ve Ukrayna menşeli malları da dikkate alarak ortak silah alımı hedefliyor." ifadeleri yer aldı.

Alman hükümetinin planında Ukrayna silah sanayisi için Berlin'de bir irtibat bürosu açılması ve iki ülke arasında insansız hava araçlarının geliştirilmesinde yakın işbirliği öngörülüyor.

Her iki ülkenin savunma şirketlerinin silahların ortak geliştirilmesi, üretimi ve bakımı için çok sayıda ortak girişim kurulmasını içeren plan, Ukrayna'dan elde edilen dijital savaş alanı verilerinin ve Rusya'ya karşı savunma savaşında Alman silahlarının kullanımına ilişkin bilgilerin, askerlerin eğitimi ve stratejilerin geliştirilmesi ve iyileştirmesinde kullanılmasını öneriyor.

Gelecekte savunma bakanlıkları arasında silah politikası konusunda düzenli üst düzey istişareler yapılmasının amaçlandığı kaydedilen planda, Almanya'nın Kiev büyükelçiliğindeki askeri ataşe kadrosunun güçlendirileceği ifade ediliyor.

Planda, Almanya ve Ukrayna'nın savunma teçhizatı tedarikinde yolsuzluğu önlemek için önlemler alması gerektiği de vurgulanıyor.

Bu arada, Alman hükümeti söz konusu işbirliği için şimdiden 500 milyon avrodan fazla bir bütçe ayırdı. Berlin ile Kiev arasındaki silah işbirliği, Şubat 2024 tarihli Alman-Ukrayna güvenlik anlaşmasının da merkezi bir unsuruydu. İşbirliğinin bir sonraki aşaması bunun üzerine inşa edilecek.

Öte yandan Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün (IfW) analizine göre, ABD'nin Ukrayna'ya yardımları azalırken Almanya'nın önderliğinde AB yardımları ise giderek artıyor. Almanya'nın Ukrayna'ya hem ikili hem de AB üzerinden gönderdiği ve taahhüt ettiği askeri, ekonomik ve insani yardım tutarı 42 milyar avroya ulaştı.

title