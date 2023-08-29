Almanya'da Kiralara Sınırlama Planı

- Almanya'da kira artışına 3 yıllık yeni sınır

BERLİN - Almanya'da koalisyon hükümeti kira artışlarının önüne geçebilmek için artışları 3 yıl boyunca en fazla yüzde 6 oranında sınırlandırma planı üzerinde çalışıyor.

Almanya'da kolaisyon hükümeti, kira artışlarına yeni sınırlamalar getirmeyi planlıyor. Ülkede 2021 yılında kurulan koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Partisi (SPD), son zamanlarda ülke genelindeki kira artışlarının önüne geçebilmek için, 3 yıl boyunca kiraların artış oranını en fazla yüzde 6'da sınırlandırmak için yeni önlem paketi hazırlandığını açıkladı. SPD Federal Meclis Grubu tarafından hazırlanan raporda, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte artan enerji fiyatları ve insanların ödeme güçlüğü çekmesine dikkat çekilerek, buna karşı önlem alınmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Almanya'da 41 milyon hanenin yüzde 58'inin kiralık konutlarda yaşadığı ve önlem alınmaması halinde bu sıkıntının önümüzdeki yıllarda daha da artacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan SPD Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Verena Hubertz, "Kiracıların biraz nefes alabilmesine ve önümüzdeki 3 yıl boyunca kiraların dondurulmasına ihtiyacımız var" dedi.

SPD, yüzde 11'lik oranı yeterli bulmuyor

Kira artışlarında şu anda yüzde 20'lik genel bir sınırın olduğu belirtilirken konut piyasasının sıkışık olduğu bölgelerde bu rakamın yüzde 15 civarında olduğu kaydedildi. Koalisyon görüşmeleri sırasında, partiler bu tavanın yüzde 11'e düşürülmesi konusunda anlaşmaya varmışlardı ancak SPD parlamento grubu konut piyasasındaki mevcut kritik durum göz önüne alındığında bu oranı yeterli görmüyor. SPD'nin sunduğu paket kapsamında, dairelerin mobilyalandırılarak geçici kullanım iddiasıyla kira sınırının üzerinde kiraya verilebilmesinin de önüne geçilmesi planlanırken, gelecekte ev sahiplerinin kira ve mobilya masraflarını ayrı ayrı göstermesi istenecek. Süresi 6 aydan fazla olan kiralamalar artık "geçici kullanım" sayılmayacak. Planlanan başka bir düzenlemeye göre ise, ev sahibi kişisel kullanım gerekçesiyle mevcut kira kontratını fesheder, ardından daha yüksek kirayla başkasına kiralarsa, eski kiracıya tazminat ödemek zorunda kalacak. Yeni kurallara uymayan ev sahipleri, emlak şirketleri ve yöneticiler ise cezalandırılacak.

Almanya'da yaşayan Türkler de olumsuz etkileniyor

Berlin'de kira artışları hakkında konuşan Ali Akçin, başkentte her yıl kiralara enflasyon oranlarının üzerinde zam geldiğini söyledi. İnsanların gelirlerindeki artışın, kiralara yapılan zamların altında olduğunu dile getiren Akçin, "Benim kiram 920 euro iken bin 240 euro oldu. Ev bürosuna gerekli yazışmaları yaptık. Ama geri dönüş yapmadılar. İnsanlardan duyduklarımız ve gördüklerimize göre kira artış seviyesi özellikle son senelerde hissedilir bir şekilde yukarı doğru çıkmakta" ifadelerini kullandı. Akçin, son 1-2 yıl içerisinde Berlin'de artan mülteci sayısıyla birlikte konut bulma sıkıntısının da tavan yaptığını, artık yüksek kiraların yanısıra ev bulabilmek için 7 bin ile 10 bin euro arasında hava parası istendiğini söyledi.

Kira artışlarının durdurulması ve bu artışa kalıcı önlemler alınması için ülke genelinde büyük protesto gösterileri düzenleniyor. Ülkede kiracı yardım dernekleri ve benzeri kuruluşların organize ettiği ve onbinlerce göstericinin katıldığı protestolar artarken, başkent Berlin'de fahiş kira artışlarına karşı Gecekondu adında dayanışma ve enformasyon barakası kuruldu.