Almanya iş gücü piyasasında 2010'dan beri en kötü aralık ayı rakamları görüldü

Almanya'da işsiz sayısı, zayıf ekonomi ve kış tatili nedeniyle Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla 23 bin artarken, iş gücü piyasasında 2010'dan beri en kötü aralık ayı rakamları görüldü.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin Aralık 2025 verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, aralık ayında kasım ayına kıyasla 23 bin kişi artarak 2 milyon 908 bin oldu.

Bu artış, iş gücü piyasasının, zayıflayan ekonominin toparlanmakta zorlanması, Noel ve yeni yıl öncesi kış tatili nedeniyle gerçekleşti.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı da aralıkta kasıma göre 3 bin kişi artarak 2 milyon 900 bin oldu. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti aralıkta 5 bin kişi artması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı aralıkta 0,1 puan artarak yüzde 6,2'ye yükseldi. Aralıkta şirketlerin boş pozisyonları, geçen yılın aynı ayına göre 35 bin azalarak 619 bin oldu.

Ortalama işsizlik oranı yüzde 6,3'e yükseldi

Geçen yıl için ortalama işsizlik 161 bin artışla 2 milyon 948 bine yükseldi. Ülkede 2024'te yüzde 6 olan ortalama işsizlik oranı geçen yıl yüzde 6,3'e yükseldi.

2025'te şirketlerin ortalama boş pozisyonları ise bir önceki yıla göre 62 bin azalarak 632 bin oldu.

"Ekonomik büyüme hız kazanırsa, iş gücü piyasası da zaman farkıyla birlikte toparlanacaktır"

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman iş gücü piyasasının ekonomik ivmeden yoksun kalmaya devam ettiğini belirterek, "Genel olarak, bir yıl öncesine göre daha zayıf durumda. Ancak, dibe ulaştığımıza dair birkaç işaret var." ifadelerini kullandı.

Ekonomik tahminler göz önüne alındığında bu yıl iş gücü piyasasında hafif bir toparlanma beklediklerini aktaran Nahles, "Ekonomik büyüme hız kazanırsa, iş gücü piyasası da zaman farkıyla birlikte toparlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Nahles, Almanya'da demografik değişim gibi olumsuz faktörlerin bu ivmeyi yavaşlatabileceğini belirterek, hizmet, eğitim ve sağlık sektörlerinde istihdamın artmaya devam ettiğini, imalat sektöründe daha fazla iş kaybı beklendiğini ifade etti.

Almanya iş gücü piyasasının 2010'dan bu yana en kötü aralık ayı rakamları

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin analizinde, Almanya iş gücü piyasasının 2010'dan bu yana en kötü aralık ayı rakamlarını kaydettiğini belirtti.

Almanya'nın iş gücü piyasasının kötüleşmeye devam ettiğini savunan Brzeski, "Almanya'da işsizlik 23 bin kişi artarak 2 milyon 908 bine ulaştı ve 2010'dan bu yana aralık ayı için en yüksek seviyeye ulaştı." ifadesini kullandı.

Brzeski, son 4 yılda Almanya'da işsiz sayısının yaklaşık 500 bin kişi arttığını aktararak, "Bu kademeli kötüleşme, ders kitaplarında yer alan ekonomi teorisini yansıtıyor, ekonomi 5 yıldan fazla bir süredir fiilen durgunlaşmış durumda ve sanayi ciddi yapısal zorluklarla karşı karşıyayken, iş gücü piyasasındaki bozulma kaçınılmazdı."" görüşünü paylaştı.

Carsten Brzeski, Alman iş piyasasındaki kademeli bozulmanın devam etmesinin muhtemel olduğunu ve bu durumun 2026'da özel tüketimin toparlanmasını açıkça zorlaştıracağını belirtti.