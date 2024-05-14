Almanya'da İş Gücü Piyasasında 1,5 Milyon Boş Pozisyon Bulunuyor

Almanya'da iş gücü piyasasında 1,5 milyondan fazla boş pozisyon bulunurken Alman iş dünyası bunların ancak bir dizi siyasi tedbirle doldurulabileceği uyarısında bulundu.

Alman Ticaret ve Sanayi Odasının (DIHK), kalifiye eleman eksikliğine yönelik yaptığı ankete göre ülkede 1,5 milyondan fazla iş pozisyonu doldurulamıyor.

Sektörler ve bölgeler arasında her ölçekten şirket, kalifiye eleman eksikliğini en büyük iş risklerinden biri olarak değerlendirirken, Alman iş dünyası iş gücü piyasasındaki 1,5 milyondan fazla boş pozisyonun ancak bir dizi siyasi tedbirle doldurulabileceği uyarısını yaptı.

DIHK'ye göre söz konusu boş pozisyonların doldurulması için ülkede yaşlı insanlara daha uzun süre çalışmaları için teşvik verilmesi ve çocuk bakımı seçeneklerinin artırılması gerekiyor.

45 yıl çalışmadan sonra kesintisiz emeklilik maaşı gibi uygulamaların kaldırılması gerektiğine dikkati çeken DIHK, böylece mali teşviklerin insanların daha uzun süre çalışmasına yardımcı olabileceğini savunuyor.

İşsizlerin daha fazla eğitim alması gerektiğini vurgulayan DIHK, haftalık çalışma saatlerinin daha uzun olmasını da talep ediyor. Almanya bu konuda 37,5 saate kıyasla 35,3 saatle Avrupa Birliği (AB) ortalamasının altında kalıyor.

Haftada 2,5 saatlik artışın yaklaşık 1,2 milyon ek tam zamanlı pozisyona karşılık geleceğini ifade ediliyor.

Vasıflı işçi sorunu hala hafife alınıyor

DIHK Başkanı Peter Adrian, "Alman iş dünyası için kalifiye eleman sıkıntısının boyutları hala hafife alınıyor. Enerji konusu gibi bu da şirketlerimiz için büyük bir tehlike oluşturuyor." uyarısında bulundu.

Ülkede demografik açığın temel bir görev olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Adrian, açığı kapatmak için bir dizi yaratıcı çözüme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Her yıl 400 binden fazla yaşlı insanın iş gücü piyasasından ayrıldığını hatırlatan Adrian, "Bu uçurum giderek büyüyor ve refahımız için gerçek bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Sadece bir milyon pozisyonun boş kalması durumunda ekonominin her yıl yaklaşık 50 milyar avroluk katma değeri kaçırıyor olacağını kaydeden Adrian, "Bu da yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'mızın yüzde 1'den fazlasına tekabül ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

DIHK Başkanı Adrian, dijitalleşme veya iklimin korunması gibi önemli dönüşüm görevlerinin yeterli sayıda kalifiye işçi istihdam edebilmeye bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle ortak bir çabaya güveniyoruz. Çünkü açık olan bir şey var: vasıflı işçiler olmadan ekonomi olmaz." dedi.